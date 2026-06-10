Мужчина рассказал, как выживал неделю на Эвересте без дополнительного кислорода, пищи и воды

Эверест Фото иллюстративное / © Associated Press

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Непальского шерпа Даву Шерпу, почти неделю считавшую пропавшим на Эвересте и чудом выжившим без пищи, воды и дополнительного кислорода, перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Его история уже вызвала широкий резонанс в мировом альпинистском сообществе и задала вопрос безопасности экспедиций на самой высокой вершине мира.

Об этом говорится в материале The Independent со ссылкой на интервью BBC Nepali.

57-летний Дава Шерпа, также известный как Хиллари Дава Шерпа, исчез 30 мая во время одного из последних восхождений весеннего сезона на Эвересте. Почти шесть суток он провел в так называемой «зоне смерти» — на высоте, где уровень кислорода критически низкий для человека.

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4 июня мужчину нашли вблизи ледника Кхумбу. Истощенный альпинист самостоятельно продвигался в направлении базового лагеря. После этого его эвакуировали вертолетом в Катманду.

Врачи диагностировали у него сильное обезвоживание, обморожение и перелом бедренной кости.

По словам родственников, состояние шерпы постепенно улучшается. Он уже может разговаривать и самостоятельно принимать пищу.

Как удалось выжить на Эвересте

Сам Дава Шерпа рассказал, что после потери контакта с группой остался на горе без запасов кислорода.

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«Я не думал, что выживу. Меня оставили, потому что у меня кончился кислород», — сказал он в интервью BBC Nepali.

Сначала мужчина вообще остался без еды. Для утоления жажды он жевал снег и лед. Позже нашел в карманах несколько шоколадок и перекусов, которые помогли поддержать силы при самостоятельном спуске с высоты около 7,6 км до примерно 5,3 км над уровнем моря.

По словам директора непальской компании 8K Expeditions Лакпы Шерпы, случай Давы Шерпы является одним из самых удивительных в истории Эвереста.

«Его способность самостоятельно спасти себя и добраться до безопасного места — одна из самых невероятных историй, которые мы когда-либо видели на Эвересте», — заявил он.

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Попал в ущелье и провел там два дня

Родственники альпиниста рассказали, что мужчина упал в ледниковую трещину выше ледопада Кхумбу и оставался там около двух суток.

Выбраться он смог только после того, как снегопады и схождение лавин частично засыпали пропасти.

Семья уже начала проводить траурные обряды, когда появилась информация о его возможной гибели.

В конце концов Даву Шерпу заметили сотрудники Комитета по контролю загрязнения Сагарматхи (SPCC), занимающиеся обслуживанием маршрутов на Эвересте. Они нашли его истощенным, когда тот мимо снега возле ледника Кхумбу.

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Семья требует расследования

После спасения родственники обвинили туристическую компанию Himalayan Traverse Adventure в халатности и подали жалобу в правоохранительные органы.

По их мнению, поисково-спасательную операцию нужно было начать гораздо раньше.

«Если бы исчез иностранный альпинист, поиски организовали бы гораздо быстрее. Но он был пожилым непальцем», — заявил племянник шерпы Карма Гелдже Шерпа.

К расследованию призывают и представители альпинистского сообщества Непала.

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Президент Ассоциации покорителей Эвереста Майя Шерпа считает, что необходимо выяснить все обстоятельства инцидента, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

В то же время в Himalayan Traverse Adventure отрицают обвинения. В компании заявляют, что непогода не позволяла оперативно начать поиски, поскольку это создавало угрозу жизни спасателей.

Один из самых загруженных сезонов на Эвересте

Сезон восхождений на Эверест 2026 стал одним из самых активных за всю историю. По предварительным данным властей Непала, вершину покорили более тысячи альпинистов.

В то же время, по меньшей мере, пять человек погибли во время восхождений этого года, среди них двое граждан Индии и трое непальцев.

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