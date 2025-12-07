Житель разгадал тайну 40-летней двери у собственного дома / © pixabay.com

Житель американского городка десятилетиями игнорировал загадочную дверь за своим садом, но однажды решился заглянуть внутрь. Открытие поразило его так, что история мгновенно стала вирусной в Сети. На фото отреагировали тысячи пользователей.

Об этом говорится в Reddit в сообщении r/urbanexploration.

Детали находки

Мужчина разместил фото на Reddit в сообществе урбан-эксплореров, где описал свой случай.

Заброшенный амбар Фото Reddit, r/urbanexploration

Каждый день, более 40 лет, игнорируя амбар, он вдруг захотел проверить его содержимое.

За одной дверью оказались раритетные инструменты — кирка, вагонетка, тачка и другое оборудование для подземных работ. Второе помещение было украшено деревянным полом и служило, вероятно, складом для горного дела вблизи заброшенной шахты.

Кладовая — наследие от добывающей компании Фото: Reddit

Версия автора

Владелец участка не уточнил локацию в сообщении, но в комментариях предположил, что это, вероятно, наследство от добывающей компании или забытые вещи соседа, оставленные без присмотра.

Фото Reddit

Реакция Сети

Пользователи активно комментировали пост, добавив свои версии по чудо-кладовой.

«Ждал 40 лет для такого?»,

«Оборудование для соли или угля — узнаю балки и молоты»,

«Мой дедушка имел похожее в шахте»,

«Вагонетка типичная для соледобывающих работ»,

«Просто забыт склад хлама от предыдущего владельца».

