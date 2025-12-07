ТСН в социальных сетях

Мужчина разгадал тайну 40-летней двери у дома — нашел реликвии прошлого (фото)

Житель открыл старинную дверь и нашел раритетное оборудование для добычи. Фото вызвали тысячи реакций на Reddit.

Вера Хмельницкая
Житель разгадал тайну 40-летней двери у собственного дома / © pixabay.com

Житель американского городка десятилетиями игнорировал загадочную дверь за своим садом, но однажды решился заглянуть внутрь. Открытие поразило его так, что история мгновенно стала вирусной в Сети. На фото отреагировали тысячи пользователей.

Об этом говорится в Reddit в сообщении r/urbanexploration.

Детали находки

Мужчина разместил фото на Reddit в сообществе урбан-эксплореров, где описал свой случай.

Заброшенный амбар Фото Reddit, r/urbanexploration

Заброшенный амбар Фото Reddit, r/urbanexploration

Каждый день, более 40 лет, игнорируя амбар, он вдруг захотел проверить его содержимое.

За одной дверью оказались раритетные инструменты — кирка, вагонетка, тачка и другое оборудование для подземных работ. Второе помещение было украшено деревянным полом и служило, вероятно, складом для горного дела вблизи заброшенной шахты.

Кладовая — наследие от добывающей компании Фото: Reddit

Кладовая — наследие от добывающей компании Фото: Reddit

Версия автора

Владелец участка не уточнил локацию в сообщении, но в комментариях предположил, что это, вероятно, наследство от добывающей компании или забытые вещи соседа, оставленные без присмотра.

Фото Reddit

Фото Reddit

Реакция Сети

Пользователи активно комментировали пост, добавив свои версии по чудо-кладовой.

  • «Ждал 40 лет для такого?»,

  • «Оборудование для соли или угля — узнаю балки и молоты»,

  • «Мой дедушка имел похожее в шахте»,

  • «Вагонетка типичная для соледобывающих работ»,

  • «Просто забыт склад хлама от предыдущего владельца».

Напомним, ранее карандаш нашел заброшенный дом в лесу и рискнул туда зайти. Сеть всколыхнула фото того, что он там увидел.

