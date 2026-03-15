Мужчина разработал вакцину от рака для своей собаки с помощью ChatGPT — ученые удивлены (фото)

Вакцину от рака для собаки создали с помощью ChatGPT. / © unsplash.com

Австралийский технологический предприниматель Пол Коннингем использовал искусственный интеллект и чат-бот ChatGPT, чтобы помочь создать экспериментальную вакцину от рака для своей собаки. Результаты лечения настолько поразили ученых, что теперь рассматривают возможность применения подобных технологий в лечении людей.

Об этом сообщает theaustralian.

История началась после того, как собака Рози, которую Конингем взяла из приюта 2019 года, заболела агрессивной формой рака — мастоцитомой. В 2024 году ветеринары сообщили, что у животного осталось всего несколько месяцев жизни.

Несмотря на химиотерапию и операции, опухоли не исчезали, а временно замедлялись. Тогда владелец решил обратиться к искусственному интеллекту, чтобы найти альтернативные подходы к лечению.

Розе и Пол Коннингем Фото theaustralian

Как ChatGPT помог создать лечение

Конингем, имеющий более 17 лет опыта в области машинного обучения и анализа данных, использовал ChatGPT для поиска возможных методов лечения. Именно чат-бот подсказал ему обратить внимание на иммунотерапию и геномный анализ опухоли.

Первым шагом стало секвенирование ДНК собаки. В Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее провели генетический анализ — исследователи сравнили ДНК здоровых клеток из ДНК опухоли, чтобы определить мутации, вызывающие рак.

После получения данных Коннингем использовал алгоритмы и инструменты искусственного интеллекта, чтобы проанализировать мутации и найти возможные цели для лечения.

По словам директора Центра геномики Рамачиотти при университете Мартина Смита, команда была удивлена настойчивостью владельца собаки.

«Пол был невероятно настойчив. Он самостоятельно проанализировал данные, нашел интересные мутации, использовал алгоритмы для поиска белков и предложил потенциальные терапевтические цели. Это было поразительно», — отметил ученый.

Персонализированная mRNA-вакцина

После анализа генома исследователи вместе с Коннингемом решили создать персонализированную вакцину на основе технологии mRNA — той же технологии, которая использовалась в вакцинах против COVID-19.

Директор Института РНК при Университете Нового Южного Уэльса Палл Тордарсон разработал индивидуальную формулу вакцины на основе генетических данных опухоли Рози.

Это один из первых случаев создания персонализированной вакцины от рака для собаки.

«Мы находимся на передовой иммунотерапии рака. Произошедшее с Рози показывает, что персонализированная медицина может быть очень эффективной и создаваться достаточно быстро благодаря технологии mRNA», — объяснил профессор.

Первые результаты лечения

Чтобы применить экспериментальную вакцину, пришлось получить нравственное разрешение на проведение лечения. В конце концов, инъекции согласилась провести команда ветеринарных исследователей из Университета Квинсленда.

Первую дозу Рози получила в декабре 2025, после чего ей сделали еще одну инъекцию и готовят следующую.

По словам ветеринарной исследовательницы Рэйчел Аллавены, результаты превзошли ожидания: одна из опухолей уменьшилась примерно вдвое, общее состояние собаки значительно улучшилось, она стала активнее и начала вести себя как раньше

«Когда такое происходит впервые — это почти магия. Опухоль была очень большой, но после лечения она значительно снизилась», — отметила исследовательница.

Почему открытие вакцины от рака для собак важно для людей

Ученые отмечают, что эта история демонстрирует потенциал так называемой «гражданской науки», когда люди без медицинского образования могут приобщаться к научным исследованиям благодаря технологиям и искусственному интеллекту.

Директор Центра молекулярной онкологии Университета Нового Южного Уэльса Дэвид Томас считает этот случай показательным.

«Впечатляет то, что человек с опытом в компьютерных науках смог применить свои навыки в научном процессе. Это очень сильный пример того, как технологии могут помогать медицине», — сказал он.

Что будет дальше

В настоящее время команда работает над второй вакциной, которая должна атаковать опухоль, которая не отреагировала на первое лечение. Для этого планируется провести повторное генетическое секвенирование.

Сам Пол Коннингем говорит, что потратил на лечение десятки тысяч долларов, но не жалеет об этом.

«Она была со мной в самые трудные времена и всегда дарила безусловную любовь. Она мой лучший друг», — отметил он.

Несмотря на то, что ученые пока не называют этот метод полноценным лечением, история Рози стала примером того, как искусственный интеллект может помочь в создании новых методов борьбы с раком — как для животных, так и потенциально для людей.

Напомним, популярность ИИ растет и среди офисных работников, однако реальная польза таких инструментов оказалась неоднозначной.

Специалисты говорят о крушении от ИИ, но правда заключается в том, что автоматизация рутины может стать подарком для людей.