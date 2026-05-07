Мужчина случайно нашел клад воина возрастом 1500 лет: как выглядит (фото)

Золотое украшение меча

В Норвегии мужчина во время прогулки случайно нашел золотое украшение от меча, которому 1500 лет. Археологи говорят, что эта ценная вещь принадлежала вождю или богатому воину. Скорее всего, золото намеренно зарыли в подарок богам, чтобы остановить голод и болезни, царившие в те времена.

Об этом сообщили Livescience.

Как мужчина нашел сокровища

Золотое изделие длиной около 6 сантиметров и весом 33 грамма нашли под деревом в земляном кургане. Обнаруживший предмет турист сначала не понял исторической ценности находки.

«Я увидел курган в земле под деревом и ткнул в него палкой. Вдруг я увидел что-то блестящее. Я не совсем понял, что я нашел», — цитирует пресс-релиз университета слова очевидца.

Артефакт изготовлен с использованием сложной техники филиграни и украшен изображениями змеевидных животных. По словам археологов, в Северной Европе найдено всего 17 подобных предметов.

Золотое украшение меча, найденное под деревом.

Исторический контекст и ритуальное значение

Археолог Хокон Рейерсен отметил, что находка указывает на существование мощного центра власти в Хоуве в первой половине VI века. В этот период Скандинавия страдала от извержений вулканов, похолодания и эпидемии чумы, что заставляло тогдашних лидеров прибегать к ценным жертвоприношениям.

«Принося в жертву богам такие величественные предметы, лидеры Хова подтвердили свой статус и власть», — пояснил Рейерсен.

Эксперты также обратили внимание на художественную сложность украшения. Профессор-эмерита Сев Кристоферсен подчеркнула высокое качество работы древнего мастера.

Рисунок украшения на ножнах золотого меча, на котором изображены два животных (фиолетового цвета) и лента (розового цвета).

«Филигранное убранство ставит этот предмет среди лучших работ того периода. Это, пожалуй, был отличный меч», — добавила исследовательница.

На золотые заметные царапины, следовательно, владелец долго пользовался мечом, прежде чем зарыть его. После того, как ученые изучат находку, ее выставят в музее.

«Это позволит нам глубже исследовать саму находку и орнаменты, а также найти новые ответы о властной элите, правила здесь в то время», — подытожила она.

