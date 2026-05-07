Мужчина случайно нашел клад воина возрастом 1500 лет: как выглядит (фото)
В Норвегии турист случайно нашел редкое золотое украшение меча в возрасте 1500 лет.
В Норвегии мужчина во время прогулки случайно нашел золотое украшение от меча, которому 1500 лет. Археологи говорят, что эта ценная вещь принадлежала вождю или богатому воину. Скорее всего, золото намеренно зарыли в подарок богам, чтобы остановить голод и болезни, царившие в те времена.
Об этом сообщили Livescience.
Как мужчина нашел сокровища
Золотое изделие длиной около 6 сантиметров и весом 33 грамма нашли под деревом в земляном кургане. Обнаруживший предмет турист сначала не понял исторической ценности находки.
«Я увидел курган в земле под деревом и ткнул в него палкой. Вдруг я увидел что-то блестящее. Я не совсем понял, что я нашел», — цитирует пресс-релиз университета слова очевидца.
Артефакт изготовлен с использованием сложной техники филиграни и украшен изображениями змеевидных животных. По словам археологов, в Северной Европе найдено всего 17 подобных предметов.
Исторический контекст и ритуальное значение
Археолог Хокон Рейерсен отметил, что находка указывает на существование мощного центра власти в Хоуве в первой половине VI века. В этот период Скандинавия страдала от извержений вулканов, похолодания и эпидемии чумы, что заставляло тогдашних лидеров прибегать к ценным жертвоприношениям.
«Принося в жертву богам такие величественные предметы, лидеры Хова подтвердили свой статус и власть», — пояснил Рейерсен.
Эксперты также обратили внимание на художественную сложность украшения. Профессор-эмерита Сев Кристоферсен подчеркнула высокое качество работы древнего мастера.
«Филигранное убранство ставит этот предмет среди лучших работ того периода. Это, пожалуй, был отличный меч», — добавила исследовательница.
На золотые заметные царапины, следовательно, владелец долго пользовался мечом, прежде чем зарыть его. После того, как ученые изучат находку, ее выставят в музее.
«Это позволит нам глубже исследовать саму находку и орнаменты, а также найти новые ответы о властной элите, правила здесь в то время», — подытожила она.
Напомним, около 3000 серебряных монет эпохи викингов нашли на норвежской ферме. Это сокровище стало самым масштабным для страны, а монеты в нем происходят из четырех разных государств.