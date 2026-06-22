Мужчина снял кухонный шкафчик и не поверил своим глазам: что скрывалось за ним более 40 лет

Ремонт / © pexels.com

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Во время демонтажа кухонных шкафчиков в своем новом жилье житель Великобритании Донни Маклин обнаружил неожиданный «ретро-сюрприз» — целую и герметичную упаковку чипсов Golden Wonder со вкусом бекона.

Об этом пишет Mirror.

Мужчина предположил, что продукт может датироваться концом 1970-х годов, однако маркировка на упаковке свидетельствует о другом.

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«Привет @GoldenWonderUK. Я ремонтирую дом, который недавно купил. Я только что оторвал кухонный шкафчик от стены и нашел этих красавиц! Я предполагаю, что это конец 1970-х. А что ты думаешь?! — отметил Донни Маклин в своем сообщении в соцсети.

На пачке также была реклама нового вкуса того времени — «коктейль из креветок». Хотя владелец думал, что чипсы постарше, пользователи сети изучили дизайн упаковки и серийные номера и решили, что эти чипсы выпустили примерно в 1983 году.

Находка вызвала оживленное обсуждение среди пользователей. Многих удивило, что 25-граммовая пачка заполнена продуктом полностью, без привычного для современных снеков избытка воздуха.

Старая упаковка чипсов 1970-х годов / © соцмережі

«Ого, действительно полная пачка чипсов, такое сейчас не увидишь. Теперь они на 70 процентов состоят из воздуха», — заметил один из комментаторов.

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Другие пользователи шутили о «сверхконцентрированном вкусе бекона» и иронизировали относительно того, может ли открытие такой древней упаковки привести к непредсказуемым последствиям.

Старая упаковка чипсов 1970-х годов / © соцмережі

Компания Golden Wonder, основанная в Шотландии в 1947 году, остается одним из самых известных брендов снеков в Британии, несмотря на то, что в 2006 году перешла к североирландскому производителю Tayto. Найденная пачка чипсов стала очередным напоминанием об истории бренда, который на протяжении десятилетий является частью британской культуры питания.

Напомним, рутинный обзор пустого деревенского дома обернулся настоящей археологической сенсацией: за одной из картин скрывалась уникальная золотая коллекция, возраст которой уходит от времен Македонского царства.

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