Мужчина умер после употребления таблеток от глистов для лошадей, которые рекламировали как "лекарство от рака"

Мужчина умер, принимая опасный препарат для животных / © dailymail.co.uk

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В Великобритании 45-летний Ли Редпат умер после употребления нелицензионного препарата фенбендазола, который он ошибочно считал средством для предотвращения рака. Его вдова Лорен Лол призывает людей не доверять сомнительным советам из интернета, предупреждая, что они «бессознательно убивают себя».

Об этом пишет Dailymail.co.uk.

Мужчина приобрел фенбендазол, обычно используемый как средство против глистов для животных, онлайн у поставщика из Украины. По словам Лорен, Ли начал принимать препарат, увидев в социальных сетях утверждение о его эффективности в борьбе с онкологией. Эти слухи поддерживал даже актер Мел Гибсон, заявлявший, что препарат помог его друзьям вылечить рак.

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Официальные заключения и оговорки

После трех недель употребления препарата, 12 апреля 2024 года, Ли Редпат был госпитализирован в больницу с признаками острой печеночной недостаточности. Через две недели, 29 апреля, он скончался.

Коронер установил, что непосредственной причиной смерти стало именно употребление фенбендазола, который вызвал серьезное повреждение печени. Отмечается, что, несмотря на историю злоупотребления алкоголем, мужчина был бы жив, если бы не принимал этот препарат.

На слушаниях Лорен Лол подчеркнула, что люди могут легко приобрести это средство в интернете, не располагая полной информацией о его опасности. Ее слова подтвердил и врач-гепатолог, заявив, что фенбендазол не лицензирован для употребления людьми и не имеет доказанной эффективности против рака.

Напомним, 25-летняя Шарлотта Кент из Великобритании годами считала, что испытывает проблемы со вздутием живота, но впоследствии выяснилось — она «умирает от голода» из-за редкого и опасного заболевания. Диагноз — синдром верхней брыжеечной артерии (СББ) или синдром Вилки — был установлен только после длительных лет боли, тошноты и истощения. За это время девушка провела 47 из 60 месяцев в больнице.