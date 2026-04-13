Мужчина в шутку сдал ДНК-тест — результат раскрыл неожиданную правду

ДНК-тест показал, что отец – другой человек / © Associated Press

Обычный ДНК-тест, сделанный «ради развлечения», обернулся неожиданным открытием и коренным образом изменил жизнь одного человека.

Об этом говорится в материале The Mirror.

Как рассказывает пользователь в соцсетях, идея пройти тест появилась после того, как его подруга вместе с женихом проверили свое происхождение и выяснили, что у них только 1% общей ДНК. Это показалось забавным, и он решил тоже попробовать — без особых ожиданий.

Однако результаты оказались гораздо серьезнее.

Тест подтвердил связь с материнской линией, но со стороны отца система неожиданно определила двух людей как ближайших родственников — фактически двоюродных братьев или даже более близких. Это означало, что его настоящий отец может быть совсем другим человеком.

«Мне сказали, что у них есть дядя, на которого я очень похож. Это просто подорвало мой мозг, ведь всю жизнь я считал другого человека своим отцом», — рассказал автор.

После этого он связался с мужчиной, которого указала система. Тот сначала не узнал мать пользователя, но со временем, увидев ее старые фото, вспомнил, что они учились в одной школе и общались в молодости.

Тест на отцовство расставил все точки над «і»

Несмотря на беспокойство перед окончательным подтверждением, тест на отцовство расставил все точки над «i».

«Результат ДНК-теста готов: он мой отец», — написал автор в обновлении.

Не менее неожиданной явилась реакция матери. Она призналась, что раньше допускала подобную возможность и не была шокирована новостью.

Сам герой истории тоже воспринял ситуацию положительно.

«Я даже не расстроен — наоборот, я очень рад», — отметил он.

Эта история быстро набрала популярность в сети, а пользователи делились подобными случаями, когда ДНК-тесты открывали давно скрытые семейные тайны.

Эксперты напоминают, что генетические исследования могут не только рассказать о происхождении, но и изменить представление человека о семье.