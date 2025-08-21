Мужчина восемь лет прожил с застрявшим в груди ножом

Операция прошла успешно / © Pixabay

В Танзании врачи удалили из груди мужчины нож, который он не замечал восемь лет.

О случае пишет Oddity Central.

44-летний мужчина обратился в больницу из-за гнойных выделений. Врачи удивились, что мужчина не жаловался на боль в груди, проблемы с дыханием и кашель и сделали ему рентген. Тогда они обнаружили, что внутри пациента застрял нож. Лезвие вошло рядом с правой лопаткой и не задело ни одного органа, поэтому он спокойно жил с ним.

Мужчину не беспокоил нож Photo: National Library of Medicine

По словам пациента, около восьми лет назад на него напали с ножом, после чего он попал в больницу с многочисленными ранениями. Врачи не смогли провести рентгенологическое обследование и просто зашили его раны.

Мужчину ничего не беспокоило, поэтому он и не обращался за помощью.

Врачи успешно удалили нож из груди мужчины.

Напомним, в Австрии нейрохирург из города Грац предстанет перед судом после того, как позволила своей 12-летней дочери поучаствовать в операции и просверлить пациенту череп.