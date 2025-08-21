- Дата публикации
Мужчина восемь лет прожил с застрявшим в груди ножом
В Танзании врачи удалили из груди мужчины нож, находившийся там восемь лет. Все это время предмет не беспокоил его.
В Танзании врачи удалили из груди мужчины нож, который он не замечал восемь лет.
О случае пишет Oddity Central.
44-летний мужчина обратился в больницу из-за гнойных выделений. Врачи удивились, что мужчина не жаловался на боль в груди, проблемы с дыханием и кашель и сделали ему рентген. Тогда они обнаружили, что внутри пациента застрял нож. Лезвие вошло рядом с правой лопаткой и не задело ни одного органа, поэтому он спокойно жил с ним.
По словам пациента, около восьми лет назад на него напали с ножом, после чего он попал в больницу с многочисленными ранениями. Врачи не смогли провести рентгенологическое обследование и просто зашили его раны.
Мужчину ничего не беспокоило, поэтому он и не обращался за помощью.
Врачи успешно удалили нож из груди мужчины.
