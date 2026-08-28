Мужчина выиграл миллионы в лотерею, но не получил ни одного доллара: причина удивит

Деньги / © Associated Press

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Забытый в кармане лотерейный билет мог сделать простого уборщика миллионером. Однако из-за опоздания всего на несколько дней мужчина на долгие годы застрял в судах и в конце концов изменил свою жизнь кардинальным образом.

Об этом сообщает Bored Panda.

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Трагикомическая ситуация произошла с 23-летним Кларенсом Джексоном-младшим из Коннектикута в 1995 году. Тогда он работал уборщиком и ухаживал за больным отцом. Человек купил лотерейный билет наугад, и на нем выпали все шесть выигрышных номеров, которые принесли бы ему 5,8 миллиона долларов.

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Из-за заботы о больном отце он совсем забыл о своем билете на целый год. Вспомнить о нем удалось лишь тогда, когда ровно через год, 13 октября 1996 года, его сестра случайно наткнулась на новости на сообщение о невыплаченном выигрыше.

В тот день был воскресенье, а в следующий понедельник — государственным праздником. Муж растерялся и решил ехать в головной офис только в среду. Он просто не знал, что мог забрать выигрыш в том же магазине, где покупал билет. Поэтому он опоздал всего на три дня, и компания отказалась отдать ему деньги.

Впечатленный таким финалом, Кларенс подал на компанию в суд. Он пытался доказать, что обстоятельства были смягчающими, ведь он почти год ухаживал за отцом, выписанным из больницы только за неделю до конца срока действия билета. Однако суды приняли сторону лотерейной корпорации.

Несмотря на неудачу, мужчина посвятил почти 20 лет юридической борьбе и попыткам изменить закон, что впоследствии даже натолкнуло его на мысли о политической карьере.

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В выступлении в новостях в 2016 году Кларенс уже спокойно относился к потере. Во время интервью он отметил, что если бы получил такую огромную сумму в молодости, это могло бы обернуться для него серьезными проблемами.

Кроме того, неудачный лотерейный опыт кардинально изменил его духовную жизнь. После визита миссионеров бывший прихожанин пятидесятниковой церкви принял крещение в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Это помогло ему обрести внутреннее спокойствие и справиться с последствиями грандиозной потери.

Напомним, пользовательница TikTok поделилась шокирующей находкой в американском секондгенде, где в кармане подержанной куртки обнаружила немалую сумму денег.

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