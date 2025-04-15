Мужчина вылез на крышу авто, врезался в шлагбаум и побежал голышом: что произошло

В Польше произошло странное ДТП / © pixabay.com

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В столице Польши, Варшаве, водитель вылез на крышу автомобиля. Когда транспорт попал в ДТП, мужчина полностью разделся и разгуливал по городу.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Курьезная авария произошла в Варшаве. 35-летний мужчина сначала залез на крышу своего автомобиля во время движения, врезался в шлагбаум и фургон, а затем разделся догола и прошелся по трассе S8. Скорая помощь забрала его в больницу.

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«На улице Модлинской 35-летний мужчина ехал на крыше своего автомобиля, задел энергетические барьеры, а затем фургон. Он сошел и шел пешком вдоль трассы S8», — говорится в сообщении Варшавской службы скорой помощи X.

Очевидцы ДТП рассказали, что пока водитель ехал на крыше автомобиля внутри транспорта никого не было. Как мужчина вылез на крышу – неизвестно.

Мужчина не получил серьезные травмы после столкновения с барьерами и фургоном. Он упал на проезжую часть, но получил только синяки. Затем он разделся догола и решил продолжить прогулку.

На трассе его остановили случайные прохожие и вызвали медиков. Мужчина признался, что употреблял наркотики.

Продолжается следствие.