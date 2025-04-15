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Мужчина вылез на крышу авто, врезался в шлагбаум и побежал голышом: что произошло
В Польше произошла удивительная авария. Водитель автомобиля вылез на крышу транспорта, а когда произошло ДТП, он голышом продолжил прогулку.
В столице Польши, Варшаве, водитель вылез на крышу автомобиля. Когда транспорт попал в ДТП, мужчина полностью разделся и разгуливал по городу.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Курьезная авария произошла в Варшаве. 35-летний мужчина сначала залез на крышу своего автомобиля во время движения, врезался в шлагбаум и фургон, а затем разделся догола и прошелся по трассе S8. Скорая помощь забрала его в больницу.
«На улице Модлинской 35-летний мужчина ехал на крыше своего автомобиля, задел энергетические барьеры, а затем фургон. Он сошел и шел пешком вдоль трассы S8», — говорится в сообщении Варшавской службы скорой помощи X.
Очевидцы ДТП рассказали, что пока водитель ехал на крыше автомобиля внутри транспорта никого не было. Как мужчина вылез на крышу – неизвестно.
Мужчина не получил серьезные травмы после столкновения с барьерами и фургоном. Он упал на проезжую часть, но получил только синяки. Затем он разделся догола и решил продолжить прогулку.
На трассе его остановили случайные прохожие и вызвали медиков. Мужчина признался, что употреблял наркотики.
Продолжается следствие.