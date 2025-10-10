Мужчину арестовали сразу после приземления самолета: что он совершил

Самолет

Пассажир авиакомпании United Airlines был арестован в воскресенье в Хьюстоне после того, как попытался открыть дверь салона, когда самолет совершал руление после приземления.

Об этом пишет Рeople.

Инцидент в Хьюстоне

Инцидент произошел на рейсе 788, который следовал из Индианаполиса и приземлился в Межконтинентальном аэропорту имени Джорджа Буша (Техас) примерно в 18:48 5 октября. Как слышно на аудиозаписи, полученной KHOU, пилот United сообщил наземным службам:

«Мы собираемся выключить двигатели… у нас был пассажир, открывший дверь передней кабины во время замедления, поэтому мы собираемся выключить их здесь. Было бы здорово, если бы мы могли вызвать аварийную службу/пожарную службу/спасательную службу, трап и полицию».

Представитель United Airlines подтвердил, что самолет благополучно приземлился, и его встретили правоохранители для решения проблемы с нарушавшим порядок пассажиром.

Последствия и арест

Представители аэропорта сообщили, что попытка пассажира открыть дверь была неудачной. Однако в результате инцидента сработали аварийные трапы Boeing 737. О пострадавших не сообщалось.

Полицейский департамент Хьюстона подтвердил, что на место происшествия выезжали офицеры. Подозреваемый, 20-летний Артур Мартинес, был арестован и предъявлен обвинениями в хулиганстве. Согласно судебным протоколам, он ожидал следующего заседания, запланированного на 8 октября.

Остальные пассажиры рейса доставлены автобусом в терминал. Пожарная служба Хьюстона подтвердила, что самолет был пожаробезопасен, и инцидент не повлиял на общую работу аэропорта.

Напомним, рейс авиакомпании British Airways из Лондона в Нигерию был вынужден совершить экстренное приземление в аэропорту Барселоны после того, как на борту скончался отставной военный командир. Во время хаотической ситуации в самолете беременной женщине понадобилась медицинская помощь.

Пассажирский самолет, направлявшийся в Египет, был вынужден совершить экстренное приземление на греческом острове Крит после того, как находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения 38-летняя британская пассажирка «перевернула полет вверх дном» своим неконтролируемым поведением. Женщину, путешествовавшую со своим мужем и маленьким ребенком, немедленно арестовали после приземления.