Мы едим бананы неправильно: эксперты раскрыли единственный способ наслаждаться ими с пользой для здоровья

Как правильно есть бананы / © unsplash.com

Все знают, что яблоки или виноград обязательно моют перед едой. Но многие забывают: даже фрукты с плотной кожурой, как бананы, нуждаются в предварительной обработке.

Эксперты отмечают: грязная кожура может содержать вредные бактерии и возбудителей болезней, например сальмонеллу. Когда вы снимаете кожуру или разрезаете банан ножом, микробы с поверхности могут попасть на чистую мякоть, создавая риск для здоровья.

Поэтому правило просто: каждый фрукт следует тщательно промыть под проточной водой. При желании можно использовать мягкое мыло или пищевую соду для дополнительной чистоты.

Помните: гигиена важна не только для яблок, но и для всех фруктов.