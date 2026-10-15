Мы годами делали это неправильно: действительно ли горячую пищу нельзя ставить к холодильнику

Можно ли ставить горячую еду в холодильник — объяснения экспертов / © pexels.com

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Оставлять только что приготовленные блюда на столе, пока они полностью не остынут, — обычная практика на многих кухнях. Считается, что горячая пища может повредить холодильник или привести к порче других продуктов. Однако специалисты предупреждают: гораздо опаснее слишком долго держать готовые блюда при комнатной температуре.

Об этом пишет Martha Stewart со ссылкой на специалиста по пищевым продуктам Эбби Тиль и директора альянса Stop Foodborne Illness Ванессу Коффман.

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Нужно ли ждать, пока еда остынет

Привычка не ставить горячие блюда в холодильник возникла не случайно. Многие люди убеждены, что из-за высокой температуры продуктов холодильник может работать хуже, а еда на соседних полках — быстрее портиться.

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Однако, как объясняет Коффман, эти опасения в основном связаны с особенностями старых холодильников. Современные модели, как правило, рассчитаны на охлаждение теплой пищи, поэтому ждать, пока ужин полностью остынет на столе, нет необходимости.

Существует и другое распространенное убеждение: если закрыть контейнер с горячим блюдом, под крышкой скопится влага, которая ускорит его порчу. На самом деле, по словам Тиль, гораздо важнее контролировать температуру продуктов, ведь именно от неё зависит скорость размножения бактерий.

Эксперт отмечает, что еда не обязательно должна остыть до комнатной температуры, прежде чем её поместить в холодильник. Наоборот, в большинстве случаев лучше начать её охлаждение раньше.

Как долго можно хранить приготовленную еду без холодильника

Наибольшая опасность возникает тогда, когда готовое блюдо долгое время остается теплым. В процессе постепенного остывания его температура проходит через диапазон примерно от +4 до +60 °C, который специалисты называют «опасной зоной».

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В таких условиях бактерии могут быстро размножаться. Более того, некоторые микроорганизмы способны выделять токсины, которые не всегда исчезают даже после повторного разогрева пищи.

Поэтому скоропортящиеся блюда можно оставлять на кухонном столе не более двух часов. В жаркую погоду, когда температура воздуха превышает +32 °C, это время сокращается до одного часа.

По словам Тиль, проблема заключается в том, что люди часто оставляют еду остывать всего на некоторое время, но в итоге забывают о ней. В результате готовый ужин может простоять на кухне несколько часов, в течение которых бактерии получают благоприятные условия для размножения.

Это может привести к пищевому отравлению. Наиболее уязвимыми к таким рискам являются дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

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Хотя горячие блюда можно сразу убирать в холодильник, важно учитывать их количество и способ хранения. Важно не просто поставить горячую кастрюлю в холодильник, а обеспечить быстрое и равномерное охлаждение её содержимого.

Большое количество пищи в глубокой посуде может остывать медленнее, особенно в центре. Поэтому для больших порций супов, рагу и соусов следует использовать другие способы хранения.

Как правильно охлаждать приготовленную пищу

Специалисты по пищевой безопасности назвали несколько способов, которые помогут быстрее охладить готовые блюда и снизить риск размножения бактерий.

Разделяйте большие порции на более мелкие. Если вы приготовили большую кастрюлю супа, соуса или рагу, не стоит оставлять всё блюдо в одной глубокой посуде. Лучше разложить её по нескольким небольшим неглубоким контейнерам. Это увеличит площадь поверхности, через которую уходит тепло, и ускорит охлаждение.

Не ставьте контейнеры вплотную друг к другу. Между емкостями нужно оставлять немного свободного пространства. Это позволит холодному воздуху циркулировать вокруг них и будет способствовать более равномерному охлаждению.

Не закрывайте горячую пищу плотной крышкой сразу. На начальном этапе охлаждения контейнеры можно оставить открытыми или неплотно накрытыми. Однако делать это стоит только тогда, когда пища защищена от возможного загрязнения.

Используйте ледяную ванну. Если нужно быстро охладить большую порцию супа или рагу, можно поставить посуду в емкость со льдом и холодной водой. Периодическое перемешивание поможет теплу быстрее уходить из блюда.

Добавляйте лёд в жидкие блюда. Для некоторых супов и рагу можно использовать кубики льда. В то же время этот способ подходит только в том случае, если дополнительная вода не повлияет на качество готового блюда.

Перемешивайте пищу во время охлаждения. По словам Коффман, это помогает более равномерно распределять тепло и предотвращает ситуацию, когда отдельные участки блюда остаются горячими значительно дольше, чем другие. Особенно полезен такой способ для густых супов, соусов и рагу.

Напомним, ранее мы сообщали, что запасы риса могут храниться в кухонном шкафу довольно долго, однако бесконечного срока годности у этого продукта нет. Более того, продолжительность хранения в значительной степени зависит от сорта риса и условий, в которых он находится.

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