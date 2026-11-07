Мы годами делали это неправильно: французский секрет мытья волос для объема и блеска

Мытье волос / © Credits

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Всем знаком тот самый небрежный, но невероятно привлекательный шарм француженок, чьи волосы выглядят так, будто они высохли естественным путем идеально ровными прядями. Но за этой лtгкостью кроется правильный подход к базовому ритуалу.

Французская стилистка волос Дафна Нарси утверждает, что большинство людей повреждают собственные волосы еще в душе, даже не осознавая этого, пишет Vogue.

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Когда волосы мокрые, они становятся наиболее уязвимыми, а слишком быстрое мытье, слишком жесткое трение или горячая вода вызывают ломкость и пушистость.

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Вот главные правила французского ухода в душе, которые помогут превратить ваши волосы в мечту:

1. Сосредоточьтесь на коже головы, а не на длине

Самая распространенная ошибка — мыть именно длину волос, а не кожу. Мы трем пряди друг о друга, повреждая их, одновременно игнорируем корни, где накапливаются себум, грязь и остатки средств. Философия стилистки проста: здоровая кожа головы — это фундамент здоровых волос и залог легкого объема у корней.

2. Следите за температурой воды

Слишком горячий душ раскрывает кутикулу волос, из-за чего они теряют блеск, влагу, становятся пористыми и быстрее теряют цвет. Кроме того, горячая вода пересушивает кожу головы и размягчает волосяные фолликулы, что может привести к выпадению. Главное правило: если вода приятна для кожи запястья и не кажется горячей — она идеальна для волос.

3. Делайте массаж вместо трения

Мойте голову кончиками пальцев, выполняя легкие круговые движения без лишнего давления. Это должен быть приятный и тонизирующий массаж, а не агрессивный скраб, превращающий рутинную гигиену в обязательную каторгу.

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4. Двойная очистка правильное количество

Двойное нанесение шампуня — ключ к чистоте волос, но порция должна быть небольшой (размером с грецкий орех). Использование слишком большого количества средства оставляет на коже остатки, которые отягощают волосы, вызывают раздражение и заставляют мыть голову гораздо чаще.

5. Как правильно мыть длину

Длина волос во время мытья стоит лишь слегка касаться. Стилистка советует соединить ладони и легко и мягко провести ими вдоль прядей до самых кончиков. Пена, которая будет стекать при смывании шампуня, полностью завершит очистку длины. Меньшее трение означает меньшее спутывание, меньшее повреждение и гладкое высыхание.

Ранее мы писали о том, какие пять основных правил следует соблюдать, чтобы не наделать ошибок во время окрашивания волос дома.

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