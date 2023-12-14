Мягкая морковь снова станет хрустящей: для этого вам понадобится одна картофелина

Когда овощи долго лежат в ящике или в холодильнике, они теряют свою упругость и уже не хрустящие. Особенно это касается моркови. Но увядшим овощам можно подарить новую жизнь с помощью маленькой хитрости. Для этого вам понадобится только картофелина. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы морковь и другие овощи снова стали хрустящими и сочными.

Как сделать мягкие овощи снова хрустящими: маленькая хитрость

Морковь и другие долго лежащие овощи прежде всего теряют свою упругость. И даже если никаких следов порчи извне нет, хрустеть они уже не будут. Однако им можно подарить новую жизнь с помощью картофеля.

Такой простой и эффективный способ подходит как для моркови, так и для редиса и сельдерея. Последний также можно хранить в фольге, тогда она не увянет и останется хрустящей.

Для приготовления спасательной смеси возьмите картофелину и нарежьте небольшими ломтиками, затем окуните эти ломтики в ледяную воду. Туда же поместите все увядшие овощи на тридцать минут. Через полчаса они снова станут хрустящими, словно только с грядки.

Чтобы ускорить процесс реанимации моркови, срежьте острый кончик и поместите в очень холодную воду в вертикальном положении. Для этого идеально подойдет кружка или стакан.

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