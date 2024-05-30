Мясники назвали 5 видов мяса, которые лучше не покупать в супермаркете, и вот почему

Если вы хотите приобрести мясо высочайшего качества, то лучше обращаться к маленьким специализированным лавочкам, которые дорожат своей репутацией, поэтому продают сертифицированные свежие продукты.

Да, достаточно удобно зайти в супермаркет и сразу приобрести все, что нужно, а также запастись мясом. Впрочем, мясники убеждают, что довольно часто мясо, продаваемое в крупных супермаркетах, не соответствует стандартам качества. Хотя эксперты соглашаются, что качество мясных продуктов в таких магазинах вполне удовлетворительное, поэтому они безопасны для здоровья. Рассказываем, какие пять видов мяса лучше покупать в специализированных лавочках, ссылаясь на издание HuffPost.

Говяжий и птичий фарш

Обычно такие продукты снабжают крупные мясоперерабатывающие предприятия, которые добавляют в фарш смеси разного сорта. Эти примеси могут быть не самого высокого качества и не редко портят вкус продукта, снижая его питательные свойства.

А мясные лавочки обычно закупают домашнее мясо и сами делают фарш высочайшего сорта. Такой продукт не добавляет никаких отрубов, субпродуктов и других примесей, снижающих качество фарша.

Выдержанная говядина

Выдержанная говядина ценится своим вкусом и нежной сочной текстурой. По словам Рича Сильвермана, главного мясника "The Lambing Shed Farm Shop & Kitchen" в Чешире (Англия), супермаркеты не имеют специализированного оборудования, времени и возможностей, чтобы выдерживать говядину. Поэтому из-за несоблюдения технологии старения мяса, после приготовления такой продукт становится жестким и безвкусным.

Мясные отруби на кости

Мясо на кости – идеальный выбор для приготовления обеда из нескольких блюд. Такое мясо можно тушить или зажарить, а из кости сварить вкусный насыщенный бульон. Однако мясники не рекомендуют брать такие продукты в супермаркетах, поскольку они портятся быстрее, чем бескостное мясо. Продукт с костью может значительно быстрее покрыться слизью, изменить цвет и будет иметь очень неприятный запах.

Паштет и субпродукты

Супермаркеты часто продают субпродукты и паштеты из них собственного производства. Эксперты не рекомендуют покупать такие паштеты, ведь они производятся без специального оборудования и без соблюдения технологии производства этого продукта. А еще для приготовления паштета требуется многолетний опыт, которого нет у работников крупных магазинов.

Что касается органов животных, то здесь также следует быть осмотрительными. Ведь их покупают не часто, поэтому они могут несколько раз подвергаться процессу заморозки, что отрицательно сказывается на качестве субпродуктов.

Свежая рыба и морепродукты

Относительно мяса моллюсков, рыбы и других морепродуктов тоже нужно быть осмотрительными. Многие супермаркеты продают их в свежем виде, но неизвестно, сколько времени они там лежат. Поэтому эксперты рекомендуют покупать такие продукты в лавочках у водоемов, откуда вылавливается рыба и морепродукты. Или проверять перед покупкой сертификаты качества на этот товар.

Если купить свежую рыбу и морепродукты в специализированных магазинах нет возможности, тогда лучше брать замороженные продукты. Поскольку большинство замороженных морепродуктов обрабатывают сразу после отлова, они качественные и сохранили все свои питательные вещества.

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