Маринад для курицы

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«Мышцы курицы не могут впитать маринад полностью — это бесполезная трата времени» — об этом делятся пользователи в одной из социальных сетей Reddit. Пользователи дискутируют, есть ли смысл тратить время на этот этап в приготовлении курицы.

Сообщает ТСН.

Мариновать или нет — вот в чем вопрос?

«Маринование курицы — это пустая трата времени. Это наука о куриных мышцах. Они ничего не впитывают. Они покрывают, но не проникают никоим образом. Единственный способ проникнуть в курицу или другую птицу — это засаливать, в частности, вводя рассол. Кислотные маринады могут изменить текстуру поверхности курицы, но опять же не проникают. Они могут сделать поверхность кашевидной или волокнистой. Но они не делают мясо нежным. Маринование курицы — это, в лучшем случае, нанесение покрытия, а затем выдерживание сырой курицы на воздухе дольше, чем нужно. Это покрытие можно было безопаснее нанести перед приготовлением для достижения такого же эффекта. В худшем случае, оно может сделать поверхность курицы кашевидной», — объяснил пользователь lordrothermere.

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А по мнению другой пользовательницы соцсети Reddit, мариновать курицу долго — нет смысла:

«Большинство маринадов не проникают в курицу более чем на пару часов. И большинство из них на самом деле не делают курицу более нежной. Некоторые маринады даже делают курицу неприятной по вкусу, если оставить ее надолго. Кроме того, посолить курицу и оставить ее на 12 часов в холодильнике на самом деле ее размягчает. Поэтому я смотрю на рецепт и вижу, что он делает, чтобы решить, что делать по сути. Если написано мариновать курицу на ночь в простокваше, я игнорирую и делаю 2 часа. Возможно, я посолю ее сухим посолом накануне вечером только солью. Если тот же маринад используется для приготовления курицы во время ее приготовления, то оттуда идет весь вкус. Поэтому я игнорирую много рецептов, требующих долгого маринования. В то же время, я думаю, есть разница между полчаса и, скажем, полтора часа, если курица не была предварительно засолена», — объясняет пользователь tcm3048.

Что об этом говорят эксперты?

Исследования показывают, что маринад проникает в мясо только на глубину до 3 мм даже после длительного маринования. Это означает, что основной вкус остается на поверхности, а не внутри мяса.

В частности, America’s Test Kitchen провели эксперимент, где куриные грудки мариновали в четырех разных маринадах (соевый соус, йогурт, красное вино, лимон с чесноком) в течение 18 часов. После этого сняли верхний слой мяса толщиной 1–3 мм и провели дегустацию. Результаты показали, что вкус маринада ощущался только в этом поверхностном слое, а внутренняя часть мяса оставалась практически неизменной. Это говорит о том, что маринад проникает в мясо на очень незначительную глубину, и основной вкус остается на поверхности.

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Мясо курицы / © Freepik

Польза куриного мяса

Куриное мясо — это не просто вкусный, но и очень полезный продукт. Она имеет ряд преимуществ для вашего здоровья.

Укрепление костей и мышц

Курятина — это отличный источник нежирного белка, богатого аминокислотами. Эти аминокислоты являются строительным материалом для наших мускул. Исследования показывают, что достаточное потребление белка способствует поддержанию минеральной плотности костей. Регулярное употребление курицы может помочь укрепить мышечную ткань и кости, снижая риск травм и развития таких заболеваний, как остеопороз.

Контроль веса и здоровья сердца

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Включение 25-30 граммов белка в один прием пищи может помочь вам чувствовать себя сильнее дольше, даже если вы потребляете меньше еды в целом. Это, в свою очередь, способствует лучшему контролю веса.

Улучшение настроения

Куриное мясо содержит аминокислоту триптофан, являющуюся предшественником «гормона счастья» — серотонина, производимого в мозге. Хотя количество триптофана в курильщике не вызывает мгновенной эйфории, исследования показывают, что в сочетании с другими факторами он может способствовать повышению уровня серотонина, улучшая ваше настроение.

Вред куриного мяса

Хотя куриное мясо в общем полезно, не все блюда из курицы все равно влияют на здоровье. К примеру, фастфуд-нагетсы, жареные во фритюре и густо панированные, обычно содержат избыточное количество нездоровых жиров, углеводов и лишних калорий.

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Так же обработанное куриное мясо — такое как сосиски, консервы или колбаски — не способствует укреплению здоровья. Исследования показывают, что употребление обработанного мяса может быть связано с повышенным риском развития сердечных заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Кроме того, такое мясо часто содержит высокий уровень натрия и консервантов.

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