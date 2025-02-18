Мясопустная родительская суббота в 2025 году: дата по новому календарю, что следует знать об этом дне

Родительские субботы – это определенные дни в церковном календаре, когда православные христиане особенно вспоминают и молятся за усопших. В эти дни в храмах проводятся специальные богослужения, посвященные поминовению усопших.
В эти дни верующие обычно посещают кладбища, чтобы почтить память умерших родственников.
Название "родительское" вероятнее всего связано с традицией называть усопших "отцами", то есть отошедшими к предкам. Существует и другое объяснение: эти субботы получили такое название, поскольку верующие, прежде всего, молились за своих умерших родителей.
Когда Мясопустная родительская суббота в 2025 году
Вселенская родительская (мясопустная) суббота приходится в 2025 году на 22 февраля. Она открывает для Церкви целый цикл богослужебных событий. Главное ее содержание – напомнить, что путь Великого поста ведет к Воскресению Христову, а значит, смерть больше не является непреодолимой границей между живыми и отошедшими. Именно поэтому в православной традиции усопших не называют "мертвецами", а говорят — "почили".
Бог освятил и благословил седьмой день, поскольку именно в нем завершил Свое творчество и почил от всего сотворенного. В еврейской традиции суббота (шаббат) была днем священного покоя.
Однако Воскресение Христово стало началом нового Израиля – сообщества избранных, получивших благодать Божию, чтобы возвещать Его славу и жить в свете истины. Именно поэтому для христиан седьмым праздничным днем, которое завершает неделю, стало воскресенье – день славы Господа, молитвы и духовного отдыха. В этот день верующие собираются в храме для участия в Божественной Литургии, посвящая его молитве и благочестивому покою.
Суббота, которая вначале была днем земного отдыха, приобрела более глубокое значение – она стала символом спокойствия и радости в Царстве Божием: "Итак, человеку Божию остается субботство. Кто вошел в Его отдых, тот и отдохнул от дел своих, как и Бог от Своих".
Именно из этого происходит традиция, закрепленная церковным Уставом, совершать в субботу особые заупокойные богослужения. Обычай праздновать Вселенскую родительскую (мясопусную) субботу имеет давние корни и берет свое начало еще с первых веков христианства.
Этот день выбран не случайно, ведь мясопустная неделя напоминает о предстоящем Страшном Суде. Именно накануне, в субботу, Церковь особенно усиливает молитвы за всех усопших, словно прося для них милость Божию и надежду на вечное блаженство.
Эта традиция берет начало с древних времен и основывается на многочисленных церковных преданиях, свидетельствующих о возможности спасения душ умерших через милость Божию. Поэтому живые христиане, исполненные любви, призваны молитвенно ходатайствовать перед Господом о усопших, прося для них прощения и упокоения в вечном свете.
Что такое Вселенские родительские субботы
Среди семи родительских суббот, установленных в церковном году, особое значение имеют Вселенские. В эти дни Православная Церковь совершает молитвы не только за отдельных усопших, но и за всех крещенных христиан.
Существует две такие субботы:
- Мясопустная – приходится за неделю до начала Великого поста.
- Троицкая – отмечается в канун праздника Пятидесятницы.
В эти дни в храмах совершаются особые богослужения – вселенские панихиды, во время которых верующие молятся об упокоении всех усопших.
Вселенская (Мясопустная) родительская суббота
Мясопустная суббота, известная также как Вселенская родительская суббота, приходится на неделю перед началом Великого поста. Она получила такое название, поскольку совпадает с Мясопустной неделей – периодом, когда завершается потребление мясных блюд перед Масленицей. Другое ее название – Малая Масленица.
Сколько в году родительских суббот
Православная Церковь установила восемь особых дней для поминовения усопших. Почти все они имеют движущуюся дату, кроме 9 мая, когда чтят память умерших воинов.
Вот эти дни:
- Мясопустная суббота (Вселенская поминальная суббота)
- Суббота 2-й недели Великого поста
- Суббота 3-й недели Великого поста
- Суббота 4-й недели Великого поста
- Радоница
- 9 мая – день поминовения усопших воинов
- Троицкая суббота
- Димитровская суббота
В эти дни в храмах совершаются заупокойные богослужения, во время которых верующие молятся за упокой душ всех усопших.
Заупокойное поминовение в родительскую субботу
В канун родительской субботы, в пятницу вечером, в православных храмах совершается большая панихида, которую также называют греческим словом "парастас".
В самую субботу утром совершается заупокойная Божественная литургия, после которой служат всеобщую панихиду.
Верующие могут подать записки за упокой с именами родных и близких, чтобы их вспомнили во время молитвы. Также согласно древней церковной традиции прихожане приносят в храм песни продукты и вино (кагор) для совершения Литургии – это называется "на канон" или "на канун".
Молитва о покойных родственниках
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное.
Как правильно провести родительскую субботу
Родительская суббота – это день особой памяти о наших усопших родных, и лучший способ его провести – в молитве. Главное содержание всех заупокойных молитв – просьба о прощении их грехов. Упокоившиеся уже не могут сами каяться или просить прощения, но мы, живые, имеем возможность молитвенно обращаться к Богу, умоляя Его о милости к ним. Искренняя молитва может изменить посмертную судьбу человека, ведь Божья любовь и милосердие безграничны.
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