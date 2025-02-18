Мясопустная родительская суббота в 2025 году: дата по новому календарю, что следует знать об этом дне

Родительские субботы – это определенные дни в церковном календаре, когда православные христиане особенно вспоминают и молятся за усопших. В эти дни в храмах проводятся специальные богослужения, посвященные поминовению усопших.

В эти дни верующие обычно посещают кладбища, чтобы почтить память умерших родственников.

Название "родительское" вероятнее всего связано с традицией называть усопших "отцами", то есть отошедшими к предкам. Существует и другое объяснение: эти субботы получили такое название, поскольку верующие, прежде всего, молились за своих умерших родителей.

Когда Мясопустная родительская суббота в 2025 году

Вселенская родительская (мясопустная) суббота приходится в 2025 году на 22 февраля. Она открывает для Церкви целый цикл богослужебных событий. Главное ее содержание – напомнить, что путь Великого поста ведет к Воскресению Христову, а значит, смерть больше не является непреодолимой границей между живыми и отошедшими. Именно поэтому в православной традиции усопших не называют "мертвецами", а говорят — "почили".

Бог освятил и благословил седьмой день, поскольку именно в нем завершил Свое творчество и почил от всего сотворенного. В еврейской традиции суббота (шаббат) была днем священного покоя.

Однако Воскресение Христово стало началом нового Израиля – сообщества избранных, получивших благодать Божию, чтобы возвещать Его славу и жить в свете истины. Именно поэтому для христиан седьмым праздничным днем, которое завершает неделю, стало воскресенье – день славы Господа, молитвы и духовного отдыха. В этот день верующие собираются в храме для участия в Божественной Литургии, посвящая его молитве и благочестивому покою.

Суббота, которая вначале была днем земного отдыха, приобрела более глубокое значение – она стала символом спокойствия и радости в Царстве Божием: "Итак, человеку Божию остается субботство. Кто вошел в Его отдых, тот и отдохнул от дел своих, как и Бог от Своих".

Именно из этого происходит традиция, закрепленная церковным Уставом, совершать в субботу особые заупокойные богослужения. Обычай праздновать Вселенскую родительскую (мясопусную) субботу имеет давние корни и берет свое начало еще с первых веков христианства.

Этот день выбран не случайно, ведь мясопустная неделя напоминает о предстоящем Страшном Суде. Именно накануне, в субботу, Церковь особенно усиливает молитвы за всех усопших, словно прося для них милость Божию и надежду на вечное блаженство.

Эта традиция берет начало с древних времен и основывается на многочисленных церковных преданиях, свидетельствующих о возможности спасения душ умерших через милость Божию. Поэтому живые христиане, исполненные любви, призваны молитвенно ходатайствовать перед Господом о усопших, прося для них прощения и упокоения в вечном свете.

Что такое Вселенские родительские субботы

Среди семи родительских суббот, установленных в церковном году, особое значение имеют Вселенские. В эти дни Православная Церковь совершает молитвы не только за отдельных усопших, но и за всех крещенных христиан.

Существует две такие субботы:

Мясопустная – приходится за неделю до начала Великого поста.

Троицкая – отмечается в канун праздника Пятидесятницы.

В эти дни в храмах совершаются особые богослужения – вселенские панихиды, во время которых верующие молятся об упокоении всех усопших.

Вселенская (Мясопустная) родительская суббота

Вселенская (Мясопустная) родительская суббота / Фото: pixabay.com

Мясопустная суббота, известная также как Вселенская родительская суббота, приходится на неделю перед началом Великого поста. Она получила такое название, поскольку совпадает с Мясопустной неделей – периодом, когда завершается потребление мясных блюд перед Масленицей. Другое ее название – Малая Масленица.

Сколько в году родительских суббот

Православная Церковь установила восемь особых дней для поминовения усопших. Почти все они имеют движущуюся дату, кроме 9 мая, когда чтят память умерших воинов.

Вот эти дни:

Мясопустная суббота (Вселенская поминальная суббота)

Суббота 2-й недели Великого поста

Суббота 3-й недели Великого поста

Суббота 4-й недели Великого поста

Радоница

9 мая – день поминовения усопших воинов

Троицкая суббота

Димитровская суббота

В эти дни в храмах совершаются заупокойные богослужения, во время которых верующие молятся за упокой душ всех усопших.

Заупокойное поминовение в родительскую субботу

В канун родительской субботы, в пятницу вечером, в православных храмах совершается большая панихида, которую также называют греческим словом "парастас".

В самую субботу утром совершается заупокойная Божественная литургия, после которой служат всеобщую панихиду.

Верующие могут подать записки за упокой с именами родных и близких, чтобы их вспомнили во время молитвы. Также согласно древней церковной традиции прихожане приносят в храм песни продукты и вино (кагор) для совершения Литургии – это называется "на канон" или "на канун".

Молитва о покойных родственниках

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное.

Как правильно провести родительскую субботу

Родительская суббота – это день особой памяти о наших усопших родных, и лучший способ его провести – в молитве. Главное содержание всех заупокойных молитв – просьба о прощении их грехов. Упокоившиеся уже не могут сами каяться или просить прощения, но мы, живые, имеем возможность молитвенно обращаться к Богу, умоляя Его о милости к ним. Искренняя молитва может изменить посмертную судьбу человека, ведь Божья любовь и милосердие безграничны.

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