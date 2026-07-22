Мяуканье кошек имеет скрытый смысл: что на самом деле хочет сказать любимец

Кот / © pexels.com

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Большинство людей убеждены, что мяуканье — это привычная речь кошек. Однако ученые пришли к неожиданному выводу: взрослые кошки почти не используют этот звук для общения между собой.

Об этом пишет Space Daily.

Между собой взрослые кошки в большинстве своем общаются совсем другими способами. Они используют запахи, положения тела, мимику, движения хвоста, осязания, а также другие звуки — мурлыканье, шипение, рычание, вой или трели.

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Привычное для людей мяуканье оказалось скорее исключением. Оно редко звучит во время взаимодействия между взрослыми кошками, зато очень часто во время общения с хозяевами.

Впрочем, исследователи уточняют, что иногда кошки все же могут мяукать друг другу — например, во время территориальных конфликтов, в период спаривания или в других напряженных ситуациях. Однако такие случаи происходят значительно реже, чем мяуканье, адресованное человеку.

Почему кошки обращаются к людям именно мяуканьем

Ученые объясняют, что этот звук берет свое начало еще в раннем детстве животного.

Котята мяукают, когда остаются без матери, испытывают холод, голод или дискомфорт. Таким способом они привлекают внимание кошки-матери и сигнализируют, что нуждаются в помощи.

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Исследование восьми пометов котят показало, что характер их мяуканья изменяется в зависимости от ситуации — изоляции, температуры окружающей среды или даже возраста. В первые шесть недель жизни этот звук является важным способом выживания.

Однако с взрослением потребность в таком сигнале между кошками почти исчезает.

Как люди сами научили кошек мяукать

Исследователи считают, что домашние кошки постепенно поняли простую закономерность: люди реагируют на мяуканье. Если после звука хозяин приносит еду, открывает дверь, гладит животное или уделяет ему внимание, кошка быстро запоминает эту связь.

Именно поэтому взрослые домашние питомцы продолжают активно использовать «детский» сигнал на протяжении всей жизни.

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Профессор поведенческих наук о животных Норвежского университета естественных наук Бьярне О. Браастад объясняет, что это явление характерно не только для кошек.

По его словам, многие одомашненные животные сохраняют отдельные модели поведения, свойственные детенышам, потому что они оказались эффективными при взаимодействии с людьми.

«Когда котенок попадает в новый дом, он пытается использовать те же звуки, что и для общения с матерью. Если человек реагирует с пищей, теплом или вниманием, такое поведение только закрепляется», — объясняет Браастад.

Специалисты напоминают, что история сосуществования людей и кошек насчитывает тысячи лет.

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Традиционно считается, что дикие кошки стали селиться рядом с людьми после появления первых земледельческих поселений. Запасы зерна привлекали грызунов, а те, в свою очередь, хищников. Так кошки получали легкую добычу, а люди — естественную защиту от вредителей.

Впрочем, новые генетические исследования, опубликованные в журнале Science в 2025 году, несколько изменили представление об этом процессе.

Ученые проанализировали геномы 87 современных и древних кошек и пришли к выводу, что предки современных европейских домашних кошек, вероятно, прибыли в Европу из Северной Африки около двух тысяч лет назад.

До сих пор остается открытым вопрос, где именно произошло первое одомашнивание — в Леванте, Египте или другом регионе.

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Действительно ли люди понимают своих любимцев

Несмотря на то, что владельцы кошек часто убеждены, что хорошо знают, что означает каждое мяуканье, научные эксперименты свидетельствуют о другом. В одном из исследований участникам предлагали прослушать записи мяуканья незнакомых кошек и определить, в какой ситуации они были сделаны.

Животные мяукали в трех разных случаях:

в ожидании пищи;

при изоляции в незнакомом месте;

во время расчесывания.

Результаты оказались неожиданными. Даже самые типичные звуки люди распознавали ненамного лучше, чем случайным образом.

Лучше всего участники узнавали «пищевое» мяуканье — только в 40,44% случаев. Сигнал, связанный с ощущением изоляции, правильно определили лишь 26,67% участников.

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Интересно, что владельцы кошек справлялись с задачей получше, чем люди, никогда не державшие домашних любимцев. Однако даже их результаты не позволяют говорить о существовании своеобразного «словаря кошачьего языка».

По мнению исследователей, не существует универсального перевода кошачьего мяуканья.

Его значение зависит от конкретной ситуации, поведения животного, его взгляда, положения тела, предшествующих событий и даже привычек, сформировавшихся между конкретной кошкой и ее хозяином.

Напомним, коты не только радуют хозяев, но и реально улучшают психическое и физическое состояние. Доказано, что общение с ними снижает стресс и укрепляет сердце.

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