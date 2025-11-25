ТСН в социальных сетях

Мыши будут бежать из дома и двора: какие запахи грызуны боятся, как огня

Это простой, безопасный и бюджетный способ избавиться от грызунов без химии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от мышей

Как избавиться от мышей / © Getty Images

Мыши способны появиться даже в самом чистоплотном доме — достаточно лишь теплой щели и доступа к пище. Но бороться с ними не всегда нужно химией или ловушками. У грызунов тонкое обоняние, и некоторые запахи настолько едки для их восприятия, что они убегают уже после первого контакта. Правильно подобранные ароматы помогут защитить дом и двор без ущерба для людей и животных.

Какие запахи мыши боятся больше всего: как избавиться от грызунов

  1. Мята перечная. Эфирное масло мяты — один из самых мощных отпугивателей грызунов. Для мышей этот аромат резок и невыносим: он раздражает обоняние и дезориентирует животное. Как использовать? Необходимо смочить ватный диск в 10-15 каплях масла, разложить в углах, за холодильником, в шкафах, у мусорного ведра. Обновлять средство следует каждые две недели.

  2. Чеснок. Резкий аромат свежего чеснока действует на мышей почти как раздражитель. Они избегают помещений, где он находится. Раздавите 3 зубчика чеснока и положите в проблемные места, можно также сделать «чесночную пасту» с каплей растительного масла.

  3. Нашатырный спирт. Одно из сильнейших отпугивающих средств. Резкий запах аммиака раздражает слизистые грызунов и заставляет их немедленно покинуть территорию. Намочите кусок ткани нашатырем, уложите в места появления мышей. Обязательно проветривайте помещение после применения метода.

  4. Эвкалипт. Запах эвкалипта настолько концентрирован, что грызуны не могут найти путь к пище или гнезду. Как использовать: капнуть несколько капель масла на вату или распылить раствор по плинтусам.

  5. Древесная зола. Мыши избегают золы из-за ее щелочности и специфического запаха. Она также сушит лапы грызунов, что создает дискомфорт. Подходит для двора и погреба. Необходимо рассыпать тонким слоем в местах, где отмечены следы мышей.

  6. Лавровый лист. Неожиданно, но аромат лавра мыши тоже не любят. Он действует мягче, чем мята или аммиак, но эффективен для профилактики. Разложите лавровые листья в шкафах, кладовых, ящиках с крупами.

  7. Кошачий наполнитель или шерсть. Грызуны инстинктивно боятся хищника, а его запах работает лучше любой химии. Достаточно положить немного наполнителя или собранной кошачьей шерсти в уголки своего дома.

