Мыши навсегда уйдут из дома и огорода: как избавиться от грызунов

Чем опасны мыши, как навсегда избавиться от грызунов в доме и на огороде: рабочие народные методы.

Хотя мыши маленькие, они могут натворить немало бед: уничтожить запасы пищи, подточить урожай или повредить мебель. Однако избавиться от грызунов можно легко простыми, но очень рабочими методами.

Откуда и почему появляются мыши?

Для того чтобы грызуны жили и активно размножались, им нужна вода и еда. Поэтому мыши появляются на подворье тогда, когда наступают холода, в поисках лакомства. Хотя мыши могут прийти в дом и в теплое время года. Основной причиной появления грызунов считаются затопление дождевой водой их нор. Поэтому после обильных дождей они могут появляться в погребах, сараях и хранилищах в поисках пищи.

Мыши приходят в холода к домам, погребам и подвалам, чтобы найти место для гнездования. Высокая плодовитость грызунов всегда большая проблема для людей. Самым любимым местом для обитания мышей являются курятники, поскольку это надежное место для зимовки, источник воды и пищи. Грызуны питаются в основном зерном и сырыми овощами, поэтому их очень много в огородах. Также могут грызть картон и бумагу, чтобы получить подстилку для своих гнезд. Еще одной причиной появления мышей в доме может стать «переезд» вместе с мебелью, стоящей на улице, а затем попавшей в дом.

Чем вредны мыши: признаки наличия грызунов в доме и во дворе

Мыши могут нанести немалый вред вашему имуществу. В особой зоне риска находятся дачники и фермеры, грызуны могут уничтожать саженцы, материал для посева, запасы зерна и подстилки для крупного рогатого скота, птиц или свиней. Чтобы предотвратить появление грызунов во дворе, нужно все помещения держать в чистоте, регулярно проверять территорию, хлева и сараи.

Люди долго могут не знать, что у них в доме живут незваные гости, поскольку мыши выходят на охоту, когда темно и тихо. Грызуны могут быть настолько осторожны, что их можно обнаружить только по следующим признакам:

появились следы зубов на вещах – белье, книгах или мебели;

экскременты животных;

резкий запах мочи;

испорченные продукты: поглощенные пакеты с сыпучей пищей, испорченный хлеб, зерно и т.д.;

характерно шуршание и писк, которые отчетливо слышны ночью.

Эти признаки заставляют задуматься о том, что нужно поискать норы и гнезда грызунов. Чаще всего такие места находятся под завалами разных вещей в сараях или подвалах, в амбаре или даже под ванной. Если нор не обнаружено, то можно посмотреть в вентиляции, под деревянным полом или вблизи канализационных труб. Также мыши могут устроиться на чердаке.

Как навсегда избавиться от мышей: рабочие методы

Самый популярный вариант, чтобы избавиться от мышей в доме или квартире – это установка мышеловок. Такие ловушки чаще всего ставят с приманками: кусочками сыра или колбасы, потому что их особенно любят мыши. Ловушки нужно ставить возле плинтусов или мусорного ведра, но нужно следить, чтобы туда не попали домашние питомцы.

Если вы обнаружили дыру в плинтусе и подозрение, что там могут быть грызуны, можно закрыть ее строительной пеной. Что еще очень действенно против мышей, так это яд, предназначенный для борьбы с грызунами. Яд нужно разложить по дому или квартире, но там, где не достанут дети или домашние животные.

Также очень эффективна в борьбе с мышами уборка жилья с хлоркой. Но во время работы не забывайте использовать перчатки, а затем нужно хорошо проветрить квартиру. Также можно обратиться за профессиональной дезинфекцией, но это будет стоить денег.

Как избавиться от мышей народными средствами?

Приманки для грызунов можно делать из того, что есть под рукой. Еще наши бабушки пользовались таким средством. Нужно в банку налить пахучее подсолнечное масло, и оставить его на ночь под наклоном. На утро в банке можно будет увидеть грызунов.

Также можно приготовить достаточно безопасный яд для мышей. Нужно смешать понемногу муки, сахара и гипса, добавить немного растительного масла. Затем яд следует разложить по тарелкам – и грызунов будет ждать верная смерть от такого угощения.

Еще вариант, однако он не очень гуманен: в пищу или хлеб добавить растолченное стекло или цемент, но нужно быть внимательными, чтобы не пораниться.

Какие запахи не любят мыши?

На самом деле это очень прихотливые грызуны, они не переносят запахов некоторых растений: полыни, мяты, бузины, ромашки и кинзы. Их очень пугают ароматы уксуса, нашатырного спирта, кориандра и хлорки.

Можно приготовить эффективное средство от мышей только из двух ингредиентов, которые есть в каждой аптеке: настойка мяты перечной на растительном масле и спирте. Оба раствора нужно смешать в бутылочке и хорошо взболтать. Затем жидкость следует набрать в большой одноразовый шприц без иглы и обработать раствором отверстия и щели, через которые мыши могут попадать в дом. Также пройдите все места, где теоретически могут быть мыши. Этот аромат испугает грызунов и они уйдут из вашего дома. При необходимости процедуру можно впоследствии повторить.

Также можно приготовить раствор из масла мяты и нашатырного спирта, потому что мыши боятся резких запахов. Полученной жидкостью нужно пропитать тряпки и положить в местах, где могут жить грызуны. Это безопасный метод для животных и людей, но неприятный грызунам, им придется искать новое жилье.

Как избавиться от мышей на огороде: грызуны пойдут навсегда

Так как мышей отпугивают сильные запахи, поэтому очень эффективным для борьбы с ними на огороде будет растение с едким ароматом. Для такой цели идеально подходит бузина. Это растение содержит синильную кислоту, имеет резкий запах, поэтому очень хорошо отпугивает мышей.

Нужно обсадить огород бузиной по периметру, тогда вы навсегда избавитесь от мышей. Если мыши только появились, то их можно быстро избавиться, воткнув в землю только что срезанные ветки бузины.

Также в огороде можно посадить вместо кустов бузины растения с сильным запахом: ромашку, мяту, полынь и другие.

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