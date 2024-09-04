Мыши не будут приближаться к этому месту: что посадить по периметру грядок, чтобы спасти урожай

Для садовых и огородных культур грызуны представляют большую опасность. Именно поэтому важно вовремя от них избавляться.

Конечно, можно использовать химические средства для борьбы с мышами на своем участке. Они продаются во многих магазинах. Однако такие препараты имеют один существенный недостаток. Они могут навредить не только незваным гостям, но и растениям и даже домашним животным.

Поэтому специалисты советуют использовать для борьбы с грызунами натуральные средства. К примеру, некие растения могут так же отлично отпугнуть мышей.

Хотя существует много представителей флоры, запах которых не нравится грызунам, однако самым ярким и эффективным можно назвать нарцисс.

Если высадить эти декоративные цветы по периметру грядки, то они смогут защитить другие растения от нашествия грызунов.

Объяснить это очень просто. Дело в том, что для мышей луковицы нарциссов ядовиты. Поэтому вредители стараются всегда избегать тех мест, где эти цветы растут.

Больше и лучше, отмечают эксперты, нарциссы защищают насаждение картофеля. Поэтому попробуйте в следующем сезоне взорвать по периметру своего огорода нарциссы и увидите результат.

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