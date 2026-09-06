Мыши пытались спасти родственников без сознания, вытягивая им язык — удалось ли тем выжить (фото)

Мыши / © Pixabay

Реклама

Ученые зафиксировали у мышей необычную последовательность поведения, напоминающую оказание первой помощи. Когда один из грызунов терял сознание под действием анестезии, его сосед по клетке начинал обнюхивать, вылизывать и кусать его в области рта, а во многих случаях вытягивать язык.

Об этом пишет dailygalaxy со ссылкой на Science.

Реклама

Исследователи из Университета Южной Калифорнии обратили внимание на такое поведение при работе с мышами. Впоследствии наблюдение явилось основой отдельного исследования, результаты которого опубликовали в журнале Science.

Реклама

В ходе экспериментов мыши значительно больше времени проводили рядом с бессознательным родственником, чем с активным грызуном. Сначала они обнюхивали и вылизывали животное, после чего начинали кусать его у рта.

Действия, направленные на рот/глаза, и их восстановительный эффект. Фото: Sun W, Zhang GW, Zhang LI.

Мыши вытаскивали язык без сознания родственникам

Более чем в половине случаев мыши вытягивали язык у обморочного партнера. Ученые установили, что это действие действительно влияло на дыхательные пути.

Когда исследователи помещали небольшие предметы в рот животных, вытягивание языка помогало сместить их примерно в 80% случаев.

«Это была самая удивительная часть исследования. Очевидно, что эти действия оказывают положительный эффект», — сказала нейробиологиня Университета Южной Калифорнии Хуэйчжун Вит Тао, соавтор работы.

Реклама

По словам исследовательницы, такое поведение, вероятно, врожденное. Мыши, участвовавшие в экспериментах, ранее не сталкивались с обморочным грызуном и не могли научиться этой последовательности действий.

«Похоже, что мышь может специально выполнять весь этот набор поведения. Это первый случай, когда мы сообщаем о подобных чрезвычайных реакциях у животных», — отметила Вит Тао.

Мыши реагировали не на всех животных одинаково

Ученые также обнаружили, что грызуны чаще демонстрировали такое поведение в отношении знакомых соседей по клетке, чем в отношении незнакомых мышей.

Когда бессознательное животное приходило в сознание, поведение его партнера прекращалось. Кроме того, мыши, которым уделяли внимание другие грызуны, обычно быстрее восстанавливали сознание после анестезии, чем те, которых оставляли сами.

Реклама

В то же время, подобные действия некоторое время наблюдались и в отношении мертвых мышей. Что касается активных или спящих животных, такое поведение возникало значительно реже.

Исследователи обнаружили, что немаловажную роль в запуске этого поведения играют нейронные цепи окситоцина. Подобные механизмы связаны с социальным поведением и помощью у разных видов животных.

Действительно ли мыши пытались помочь?

Ученые отмечают, что результаты не позволяют однозначно утверждать, что мыши осознанно пытались спасти партнера.

Нейробиолог Джеймс Беркетт из Университета Толедо, не участвовавший в исследовании, назвал важным то, что реакция зависела от знакомства животных. По его мнению, это свидетельствует о привлечении социальных механизмов мозга.

В то же время он предостерег от выводов о намерениях животных: исследователи могут установить, что мышь реагирует на животное в опасности и выполняет действия, которые объективно могут ему помочь, но это не доказывает наличия осознанного намерения спасти его.

Существует и другое объяснение — любопытство. Сознание мыши могло просто казаться другому животному необычным и интересным для исследования.

Однако эксперимент повторяли в течение пяти дней, и такое поведение не исчезло. Напротив, исследователи зафиксировали ее незначительное усиление.

Некоторые ученые считают, что пяти дней может быть недостаточно, чтобы окончательно исключить версию об интересе.

В то же время подобное поведение уже наблюдали три независимые лаборатории. Исследователи предполагают, что механизмы, связанные с подобными реакциями, могут быть распространены среди животных.

Будет ли подобное поведение проявляться за пределами лабораторных условий, пока неизвестно.

Напомним, известный блоггер скончался после похода к косметологу. Он обратился в клинику в Бангкоке для увеличения объема полового члена. После процедуры у него возникли симптомы легочной эмболии, а впоследствии мужчина не смог прийти в себя.

Новости партнеров

Новости партнеров