Мыши способны спасти жизнь: ученые поразили исследованием

Люди инстинктивно пытаются помочь без сознания – проверяют дыхание, делают массаж сердца, пытаются привести в чувство. У животных подобное поведение замечали эпизодически, но новое исследование доказало, что мышам также присущ инстинкт первой помощи.

Об этом пишет Science.

Американские нейробиологи под руководством Ли Чжана из Университета Южной Калифорнии провели серию экспериментов. Они наблюдали за поведением грызунов, которые взаимодействовали с сородичами, которые находились в состоянии наркоза или были имитированы "обморочные".

В течение 13-минутного наблюдения в 47% случаев мыши начинали активно ухаживать за пострадавшими. Сначала они обнюхивали и вылизывали неподвижное тело, а если реакции не последовало – кусали область рта, иногда даже вытягивали язык. Интересно, что подобные действия помогали ускорить выход из наркоза. Как только сородич начинал двигаться, спасатели прекращали свои действия.

В дополнительном эксперименте ученые проверили, могут ли мыши осознанно помогать восстанавливать дыхание. Они осторожно помещали нетоксичный пластиковый предмет в рот сознания мыши. В 80% случаев другие грызуны успешно удаляли посторонний объект, таким образом восстанавливая дыхательные пути.

"Если бы мы продлили время наблюдения, вероятно, эффективность помощи была бы еще выше", — объяснил Хуэйчжун Тао (Huizhong Tao), соавтор исследования.

Исследователи также установили нейробиологическую базу такового поведения. Оказалось, что у мышей при контакте с обморочными сородичами активировались нейроны, производящие окситоцин – так называемый “гормон доверия”. Если эти клетки искусственно отключали, мыши переставали помогать, а при их стимуляции – наоборот, помогали активнее.

Ученые считают, что инстинкт помощи у грызунов – это давний эволюционный механизм, повышающий шанс выживания группы. Окситоцин может играть ключевую роль не только в формировании социальных связей, но и в экстренных ситуациях.

Напомним, мужчина установил камеру, чтобы выяснить, кто ночью убирает его сарай и обнаружил неожиданную помощницу, суетящуюся вокруг его рабочего места.

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