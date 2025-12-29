ТСН в социальных сетях

Мыши убегут за считанные минуты: простой лайфхак с уксусом очистит гараж и погреб без ловушек

На зиму мыши и крысы активно ищут уютное теплое место, где можно устроить свое гнездо.

Как избавиться от мышей в гараже и погребе

Как избавиться от мышей в гараже и лесу / © unsplash.com

Самое неприятное, когда объектом их аппетитов становится ваш гараж или погреб! Но выход есть — и он простой. Избавиться от грызунов можно без яда и ловушек, гуманно и недорого.

Что понадобится: несколько банок с крышками и уксусная эссенция. Далее действуйте так:

  1. Наполните банки уксусной эссенцией.

  2. Сделайте в крышках по 3–4 отверстия.

  3. Расставьте банки по периметру помещения, где заметили мышей.

И все! Уже через несколько дней эти незваные соседи покинут ваше жилье в поисках нового теплого убежища. Секрет в том, что грызуны просто не переносят запах уксуса, который через отверстия постепенно наполняет помещение.

