Мыши убегут за считанные минуты: простой лайфхак с уксусом очистит гараж и погреб без ловушек

Как избавиться от мышей в гараже и лесу / © unsplash.com

Самое неприятное, когда объектом их аппетитов становится ваш гараж или погреб! Но выход есть — и он простой. Избавиться от грызунов можно без яда и ловушек, гуманно и недорого.

Что понадобится: несколько банок с крышками и уксусная эссенция. Далее действуйте так:

Наполните банки уксусной эссенцией. Сделайте в крышках по 3–4 отверстия. Расставьте банки по периметру помещения, где заметили мышей.

И все! Уже через несколько дней эти незваные соседи покинут ваше жилье в поисках нового теплого убежища. Секрет в том, что грызуны просто не переносят запах уксуса, который через отверстия постепенно наполняет помещение.