Мыши убегут за считанные минуты: простой лайфхак с уксусом очистит гараж и погреб без ловушек
На зиму мыши и крысы активно ищут уютное теплое место, где можно устроить свое гнездо.
Самое неприятное, когда объектом их аппетитов становится ваш гараж или погреб! Но выход есть — и он простой. Избавиться от грызунов можно без яда и ловушек, гуманно и недорого.
Что понадобится: несколько банок с крышками и уксусная эссенция. Далее действуйте так:
Наполните банки уксусной эссенцией.
Сделайте в крышках по 3–4 отверстия.
Расставьте банки по периметру помещения, где заметили мышей.
И все! Уже через несколько дней эти незваные соседи покинут ваше жилье в поисках нового теплого убежища. Секрет в том, что грызуны просто не переносят запах уксуса, который через отверстия постепенно наполняет помещение.