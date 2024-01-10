На 10 килограмм меньше: шесть советов, как носить одежду, чтобы она делала фигуру стройнее

Монохромный образ

Если совмещать в образе несколько вещей одной цветовой гаммы, фигура будет казаться более стройной и более высокой, поскольку создается одна цветовая вертикаль. Стилисты подчеркивают, что монохром всегда смотрится модно и современно. При этом вам не нужно переживать, сочетаются ли цвета верхней и нижней части образа между собой.

Отказ от полных принтов

Вертикальные полосы – лучший принт, чтобы скрыть недостатки фигуры и лишние килограммы. Благодаря ним можно зрительно "вытянуть" силуэт, скрыть ненужные округлости. А вот горизонтальные полосы обладают обратным эффектом. Также добавляют килограмм большие цветы, большой горох и клетка. Вообще, любые контрастные и массштайные узоры делают фигуру тяжелее.

Выбор плотной ткани

Футболки, платья или водолазки из тонкого материала будут лишь подчеркивать избыточный вес. Для того, чтобы придать силуэту более стройный вид, выбирайте плотные ткани, которые хорошо держат форму. Они имеют стягивающий эффект, а потому скрывает недостатки.

Помните о правильных пропорциях

Какая одежда делает фигуру более стройной / Фото: Unsplash

Если вас можно назвать девушкой plus size, следует соблюдать пропорцию 1:3. То есть условная линия нижней части одежды должна размещаться выше середины туловища. Такого соотношения можно достичь, если носить юбки, брюки или джинсы с завышенной талией. В них нужно заправлять топы, блузки или рубашки. Благодаря такой уловке вы сможете визуально "сбросить" до 10 кг.

Обувь в тон "низу"

Когда между ногами и корпусом нет контраста, силуэт выглядит более стройно. Например, к черному костюму обязательно надуйте черные туфли, а к белому — белые. Если брюки будут "спадать" на обувь, этот прием лишь усилится. Выбирайте для этого модели палаццо или клеш.

Геометрия и аксессуары жесткой формы

Лучше отказаться от бесформенных сумок или слишком маленьких моделей, если вы хотите выглядеть визуально более стройно. Они будут обращать внимание на объем. Выбирайте лаконичные сумки жесткой формы средних размеров. А если говорить о таких аксессуарах как солнечные очки, лучше отдавать предпочтение большим в квадратной оправе.

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