На чем лучше жарить яичницу на сковородке: мнения кулинарных экспертов

Вкусное блюдо можно приготовить только из трех ингредиентов — яиц, соли и жира. Жареные яйца можно есть в любое время, чтобы они получились вкусными, следует следовать полезным советам.

На чем лучше жарить яйца

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Мнения кулинарных экспертов по этому поводу разделились.

Яичницу можно жарить на сливочном масле, растительном масле, смальце и даже вообще без жира. Рассмотрим преимущества жарки яиц на разных основаниях.

Большинство экспертов считают, что жарить яйца можно как на растительном, так и на сливочном масле. Жир в обоих случаях предотвращает прилипание яичницы к сковороде. Однако растительное и сливочное масло имеют как свои плюсы, так и минусы. Растительное масло эксперты считают более полезным для здоровья, а сливочное масло придает больше вкуса – выбор за вами.

"Самое большое преимущество использования качественного сливочного масла для яичницы — это аромат, который оно придает блюду. приготовление яичницы, тепло помогает аромату переходить к самим яйцам, наполняя их насыщенным вкусом. В то же время сливочное масло содержит много насыщенных жиров, что может привести к повышению уровня холестерина. Кроме того, сливочное масло не имеет той термостойкости, которой обладают некоторые виды растительного масла. Полезность растительного масла, считают эти же эксперты, зависит от его типа. Максимально полезным маслом для приготовления яиц является масла авокадо.

Если вы пользуетесь рафинированным маслом, то у вас не будет тех же преимуществ для здоровья, которые дают растительные масла, ведь рафинированные масла не содержат полезных жиров. А поскольку жарка яиц на растительном масле не даст им такого насыщенного вкуса, как на сливочном, некоторые эксперты предпочитают жарить их именно на нем.

Именно так считает шеф-повар Ронни Руффало – лучше всего жарить яйца на сливочном масле. Кроме того, что оно предотвращает пригорание яиц, масло также усиливает их вкус, что делает блюдо вкуснее. Сливочное масло обладает уникальным ароматом, который прекрасно сочетается с яйцами. Руффало советует добавлять несколько маленьких кусочков масла прямо в яичницу во время приготовления, что поможет сберечь яйца нежными. Когда масло тает, оно впитывается в яичную массу, делая ее более сочной. Кроме того, сливочное масло помогает избежать пережаривания яиц.

Хорошим вариантом для жарки яиц, по мнению Ронни Руффало, является и оливковое масло. Она придает блюду легкий, характерный вкус и полезно благодаря содержанию полезных жиров.

По мнению Евгения Клопотенко, если жарить яйца на подсолнечном или оливковом масле, получится довольно плотная зажаренная корочка. Чтобы получить более воздушную и нежную структуру, нужно жарить яйца на сливочном масле наибольшей жирности – 82,5%. Для получения небольшой корочки и нежного вкуса украинский мастер шеф рекомендует объединить масла и жарить на миксе. По желанию можно использовать нерафинированное кокосовое масло, смалец или перед добавлением яиц выжарить кусочки сала.

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