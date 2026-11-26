Вкус обыкновенной яичницы можно улучшить или испортить жир, на котором ее жарили / © Pixabay

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Яичница и омлет — быстрый и питательный завтрак, но способ их приготовления имеет значение. В частности важно не только то, насколько свежие яйца, но и то, какой жир используется для жарки. Польская диетолог Каролина Топольская объяснила, какие масла лучше выбирать для приготовления яиц.

Об этом пишет Egeszsegkalauz.

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Какие масла подходят для жарки яиц

Специалист выделяет два варианта — рапсовое и оливковое масла. Они обладают благоприятным составом жирных кислот и подходят для приготовления яичных блюд при умеренной температуре.

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Рапсовое масло содержит мало насыщенных жиров, но в нем есть мононенасыщенные жирные кислоты и растительные омега-3. К тому же она обладает нейтральным вкусом, поэтому почти не меняет аромат яиц.

Оливковое масло богато олеиновой кислотой — мононенасыщенным жиром, который достаточно хорошо противостоит окислению во время нагревания. Для жарки можно использовать даже оливковое масло первого холодного отжима.

В то же время, не стоит перегревать сковороду. Если масло начало дымить, это означает, что температура слишком высока. Для приготовления яиц достаточно умеренного нагревания и непродолжительной жарки.

Можно ли жарить яйца на подсолнечном масле

Отказываться от привычного рафинированного подсолнечного масла не обязательно. Оно также может быть приемлемым вариантом для приготовления яичницы, поскольку содержит преимущественно ненасыщенные жирные кислоты.

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В подсолнечном масле много омега-6. Несмотря на распространенные опасения по поводу их влияния на воспалительные процессы, имеющиеся научные данные не свидетельствуют, что обычное подсолнечное масло нужно исключать из рациона.

Отдельно диетолог упоминает подсолнечное масло с высоким содержанием олеиновой кислоты. Оно лучше противостоит окислению во время нагревания, чем традиционная. Однако для быстрого приготовления яичницы вполне подойдет и обычное рафинированное масло.

Почему не стоит часто использовать сало и кокосовое масло

Свиное сало и кокосовое масло содержат много насыщенных жирных кислот. Если регулярно употреблять их в избыточном количестве, это может способствовать повышению уровня «плохого» холестерина LDL и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Это не значит, что яичница, изредка приготовленная на сале, обязательно повредит здоровью. Более важны общий рацион и то, насколько часто такие жиры появляются в меню.

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Сливочное масло можно использовать, но осторожно: оно легко подгорает через молочные белки и другие твердые компоненты. Если хочется именно такого вкуса, следует добавлять его немного и жарить на небольшом огне.

Как приготовить яйца без масла

Для этого понадобится качественная сковорода с антипригарным покрытием. Омлет можно приготовить, добавив ко взбитым яйцам немного воды и медленно нагревая смесь на слабом огне.

Чтобы сделать яичницу без жира, достаточно налить на сковороду одну-две столовых ложки воды после того, как разбили яйцо, а затем накрыть крышкой. Пар поможет белку приготовиться без добавления масла или масла.

В то же время беременным, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом рекомендуют готовить яйца к полному сворачиванию и белка, и желтка.

Как готовить яйца и выбирать продукты — последние новости

Яичница остается одним из самых простых блюд для завтрака, но кулинарные эксперты по-разному оценивают жиры для ее приготовления. Важную роль играют не только свойства продукта, но и температура и продолжительность жарки.

В то же время приготовить яйца можно и без дополнительного жира. Для этого достаточно антипригарной сковороды и небольшого количества воды. Этот простой способ приготовления без масла яичницы позволяет уменьшить калорийность блюда.

Впрочем, способ приготовления — лишь одна составляющая здорового завтрака. Не менее важно, сохраняет ли блюдо питательные вещества и насколько сбалансирован рацион в целом. В частности, диетологи сравнивают разные варианты завтраков из яиц и объясняют, какой способ приготовления наиболее полезен.

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