На чем жарить шампиньоны, чтобы они были хрустящие, ароматные и не пускали сок

На чем жарить шампиньоны / © pexels.com

Но на практике многие сталкиваются с проблемой: грибы «плачут» на сковороде, выделяют воду и вместо аппетитной золотистой корочки выходит тушеная масса.

Чтобы этого избежать, пишут в Teraz Gotuje, важно знать один ключевой момент — правильный жир для жарки.

Хотя шампиньоны часто воспринимают как обычные магазинные грибы, на самом деле это ценный продукт для ежедневного рациона. Они содержат белок, витамины группы B и ряд минералов, включая калий и селен.

Благодаря этому шампиньоны:

поддерживают работу нервной системы;

способствуют нормальному пищеварению;

положительно влияют на сердечно-сосудистую систему;

обладают низкой калорийностью.

Это делает их популярными как в диетическом питании, так и в повседневном меню. А главное — при правильном приготовлении они раскрывают насыщенный грибной вкус и аромат.

Как жарить шампиньоны, чтобы они были золотистые и не пускали воду

Ключ к идеальным грибам — не только время обжарки, но и то, на чем именно они готовятся. Наилучший результат дает топленое сливочное масло (гхи).

Этот жир имеет несколько важных преимуществ:

выдерживает высокие температуры без подгорания;

позволяет грибам быстро «запечататься» и не терять сок;

не образует лишних примесей при нагревании;

придает блюду глубокий, выразительный вкус.

Именно благодаря этому шампиньоны получаются не водянистыми, а плотными, упругими и с аппетитной золотистой корочкой.

Почему топленое масло считается самым лучшим для жарки

Топленное масло получают путем медленного нагревания обычного сливочного масла. Во время этого процесса из него полностью удаляются вода, молочные белки и лактоза, остается только чистый жир.

Благодаря этому оно:

стабильно при высоких температурах;

дольше сохраняется;

имеет насыщенный аромат и ореховые нотки.

Его температура дымления значительно выше, чем у обычного масла, поэтому оно идеально подходит для жарки, в том числе грибов.

В традиционной аюрведе топленое масло считают ценным продуктом, содержащим жирорастворимые витамины A, D, E, K и ряд минералов. Ему также приписывают положительное влияние на пищеварение и общее состояние организма.

Впрочем, следует помнить: это очень калорийный продукт, поэтому его нужно использовать умеренно. Как и любая жарка, такая термическая обработка не является базой здорового питания, а скорее кулинарным инструментом для улучшения вкуса.