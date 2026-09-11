Этих знаков зодиака ждут деньги и удача после 11 сентября: кто эти счастливчики

Финансовый гороскоп на осень 2026 / © Mixnews

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11 сентября 2026 года в астрологическом календаре связывают с новолунием в Деве — периодом, который символически подходит для наведения порядка в финансах, новых планов и практических решений. В то же время Меркурий в Весах способствует договоренностям и поиску взаимовыгодных решений. Поэтому вторая половина сентября для некоторых знаков может оказаться особенно интересной в финансовом плане. Астрологи выделяют Льва, Деву, Скорпиона и Тельца — именно для них после 11 сентября могут открыться новые возможности для заработка, карьерного роста или выгодных договоренностей.

Лев

Для Львов этот период может стать одним из самых перспективных в финансовом плане. Юпитер продолжает движение знаком Льва, что в астрологии традиционно связывают с расширением возможностей, уверенностью и желанием действовать смелее.

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После 11 сентября представители этого знака могут получить выгодное предложение, новый заказ или заявить о себе на работе. Особенно хорошо могут складываться дела, где нужно проявить инициативу, презентовать свои навыки или договориться о лучших условиях. Астрологические прогнозы также связывают этот период для Львова с темой доходов и личной ценности.

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Дева

Для Дев 11 сентября становится своеобразной точкой перезапуска. Молодой человек в этом знаке способствует пересмотру привычек, планов и подхода к деньгам. Именно поэтому после этой даты Девам советуют не ждать случайного чуда, а внимательно присмотреться к появляющимся рядом возможностям.

Это может быть новый проект, дополнительный заработок, переговоры по оплате или возвращение к ранее откладываемой идее. В финансовом прогнозе на сентябрь также отмечалось, что после 10 сентября Девам следует пересматривать условия работы и смелее говорить о собственной профессиональной ценности.

Скорпион

Скорпионам вторая половина сентября может принести удачу через людей, общение и профессиональные контакты. Особенно важными могут стать знакомства, которые сначала будут казаться обычными, но впоследствии откроют новые перспективы.

Венера переходит в Скорпиона, а астрологические прогнозы увязывают это с усилением привлекательности, социальных связей и возможностью получить поддержку от нужных людей. Поэтому не следует отказываться от встреч, переговоров или предложений о сотрудничестве.

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Телец

Тельцам удача может прийти через работу и решение вопроса, длительное время не дававшего покоя. После 11 сентября может появиться нужная информация, полезный совет или человек, который поможет увидеть простой выход из ситуации.

Астрологические прогнозы на 11 сентября выделяют Тельцов среди знаков, для которых важна финансовая и профессиональная тема. Их внимание к деталям может помочь воспользоваться возможностью, которую другие просто не заметят.

В то же время следует помнить: астрология не дает гарантий реальных доходов или финансовых событий. Благоприятный период — скорее основание внимательнее присмотреться к возможностям, действовать рассудительно и не бояться просить о том, чего вы действительно стоите.

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