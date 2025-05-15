ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
163
Время на прочтение
2 мин

На грядке пожелтел весь укроп — в чем причина и как спасти зелень

Укроп считается неприхотливой в уходе культурой, но иногда зеленые листья неожиданно желтеют.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Укроп

Укроп / © Pixabay

Кажется, что вырастить укроп самостоятельно достаточно просто, однако иногда огородники сталкиваются с проблемой, когда растение начинает резко желтеть.

Рассказываем о причинах пожелтения растения

Почва

Многие считают, что укроп будет расти повсюду и при любых условиях. Однако это не так и даже почва имеет значение — она должна быть нейтральной.

Если почва слишком кислая, то растение начинает желтеть.

Бывает и наоборот, когда почва щелочная, тогда листья укропа могут даже покраснеть. Чтобы помочь зелени, рассмотрите возможность внесения кислотных материалов для снижения pH. Органические удобрения могут помочь улучшить структуру и состав почвы, что уменьшит ее щелочность и улучшит условия роста укропа.

Вредители

Иногда бывает, что укроп атакует тля, из-за чего листочки растения начинают желтеть. Лучше всего предупредить «наступление» вредителей, чем бороться с ними.

Обрабатывать растение от вредителей можно натуральными средствами, к примеру, воспользоваться раствором из корицы.

Слишком обильный полив

Дефицит влаги — первое, что приходит на ум садоводу, когда он видит желтое растение. В жару дополнительный полив действительно полезен, но если с ним переусердствовать, можно навредить еще больше. Развивается корневая гниль, которая сначала на надземной части растения никак не проявляется, затем вызывает пожелтение листьев.

Частота полива зависит от погоды, хватает одного полива в 3-7 дней. Использовать холодную воду нельзя.

Чрезмерная «скученность» на грядке.

В случае дефицита места стебли укропа получаются тонкими, а листья желтеют. Чтобы этого избежать, периодически прореживают всходы и подрастающие сеянцы, сначала оставляя по 1-2 см между растениями и постепенно увеличивая интервал до 6-8 см. У кустовых сортов можно оборвать нижние листья.

Ранее мы писали, какие овощи «дружат» между собой. Больше об этом читайте в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie