Укроп / © Pixabay

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Кажется, что вырастить укроп самостоятельно достаточно просто, однако иногда огородники сталкиваются с проблемой, когда растение начинает резко желтеть.

Рассказываем о причинах пожелтения растения

Почва

Многие считают, что укроп будет расти повсюду и при любых условиях. Однако это не так и даже почва имеет значение — она должна быть нейтральной.

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Если почва слишком кислая, то растение начинает желтеть.

Бывает и наоборот, когда почва щелочная, тогда листья укропа могут даже покраснеть. Чтобы помочь зелени, рассмотрите возможность внесения кислотных материалов для снижения pH. Органические удобрения могут помочь улучшить структуру и состав почвы, что уменьшит ее щелочность и улучшит условия роста укропа.

Вредители

Иногда бывает, что укроп атакует тля, из-за чего листочки растения начинают желтеть. Лучше всего предупредить «наступление» вредителей, чем бороться с ними.

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Обрабатывать растение от вредителей можно натуральными средствами, к примеру, воспользоваться раствором из корицы.

Слишком обильный полив

Дефицит влаги — первое, что приходит на ум садоводу, когда он видит желтое растение. В жару дополнительный полив действительно полезен, но если с ним переусердствовать, можно навредить еще больше. Развивается корневая гниль, которая сначала на надземной части растения никак не проявляется, затем вызывает пожелтение листьев.

Частота полива зависит от погоды, хватает одного полива в 3-7 дней. Использовать холодную воду нельзя.

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Чрезмерная «скученность» на грядке.

В случае дефицита места стебли укропа получаются тонкими, а листья желтеют. Чтобы этого избежать, периодически прореживают всходы и подрастающие сеянцы, сначала оставляя по 1-2 см между растениями и постепенно увеличивая интервал до 6-8 см. У кустовых сортов можно оборвать нижние листья.

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