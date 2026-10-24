На каких работах можно получить бронирование от мобилизации в Украине

Бронирование от мобилизации / © КМДА

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Однако получить ее могут не все работающие в энергетике, медицине, ИТ или других важных для страны отраслях. Решающее значение имеет статус работодателя, характер его деятельности и соблюдение требований законодательства.

На каких предприятиях можно получить бронирование

У нас нет универсального списка профессий, представители которых автоматически получают бронь от мобилизации. Возможность забронировать работника зависит от того, принадлежит ли его работодатель к категориям, определенным законодательством.

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Основные правила устанавливает постановление Кабинета Министров Украины №76. Она регулирует порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения.

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В частности, право на бронирование могут иметь работники таких учреждений и предприятий:

Оборонно-промышленный комплекс. Предприятия, производящие вооружение, военную технику, комплектование и другую продукцию для нужд сил обороны.

Энергетика. Компании, обеспечивающие производство и снабжение электроэнергией, работу энергетических сетей и топливной инфраструктуры.

Транспорт и связь. Организации, обеспечивающие перевозку пассажиров и грузов, почтовые услуги и функционирование телекоммуникационных сетей.

Медицина. Работники заведений здравоохранения, отвечающие установленным требованиям по бронированию.

Коммунальное хозяйство. Предприятия, обеспечивающие водо- и теплоснабжение, водоотвод, вывоз отходов и обслуживание критической инфраструктуры.

Сельское хозяйство и питание. Предприятия, деятельность которых имеет немаловажное значение для экономики и продовольственного обеспечения населения.

ИТ и кибербезопасность. Компании, имеющие соответствующий статус и выполняющие важные для государства, экономики или обороны задачи.

Государственное управление. Сотрудники органов государственной власти и других учреждений, для которых предусмотрены специальные правила бронирования.

Принадлежность к определенной отрасли сама по себе не гарантирует отсрочку. К примеру, работа программистом в частной ИТ-компании не означает автоматического бронирования. Также не каждое предприятие энергетической или аграрной сферы имеет право подавать работников на бронь.

Можно ли получить бронь у частной компании

Да, частные предприятия также могут бронировать военнообязанных работников. Для этого они должны соответствовать установленным критериям и получить статус критически важного предприятия или относиться к другой категории, предусмотренной законодательством.

После выполнения необходимых условий работодатель может подавать списки работников через портал Действие — бронирование работников.

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Обычно процедура предусматривает следующие шаги:

Предприятие получает соответствующий статус или подтверждает право на бронирование. Уполномоченное лицо авторизуется на портале Действие посредством электронной подписи юридического лица. Работодатель формирует и представляет список военнообязанных работников. После проверки данных поступает результат по каждому работнику.

Важно учитывать, что статус критически важного предприятия не означает автоматического бронирования всего персонала. Результат зависит от установленных ограничений, категории работодателя и соответствия работника требованиям процедуры.

Дает ли работа ФЛП право на бронирование

Регистрация физическим лицом-предпринимателем сама по себе не дает права на бронирование через стандартную услугу Действия. Этот механизм предназначен для соответствующих органов, предприятий, учреждений и организаций, представляющих списки своих работников.

Если человек работает исключительно как ФЛП и не имеет трудовых отношений с работодателем, который может бронировать, получить бронь только на основании предпринимательской деятельности нельзя.

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В то же время, у предпринимателя могут быть другие законные основания для отсрочки от мобилизации. Их следует рассматривать отдельно в соответствии с действующим законодательством.

Обязательно ли быть официально трудоустроенным

Так, для бронирования через работодателя нужно иметь надлежаще оформленные трудовые дела. Компания представляет сведения о работнике, а информация должна соответствовать данным государственных реестров.

Для отдельных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, предусмотрена возможность временного бронирования сроком до 45 календарных дней при определенных законодательством условиях. Этот механизм позволяет урегулировать вопросы военного учета в отдельных случаях, но не распространяется автоматически на всех новых работников.

Детали процедуры и категории работников, к которым она относится, приведены в официальном сервисе бронирования работников на портале Действие.

Прежде чем соглашаться на вакансию для бронирования, следует уточнить у работодателя, имеет ли предприятие действующий статус, предусмотрена ли бронь для конкретной должности и какие документы необходимы для оформления.

Когда бронирование может быть отменено

Бронирование оформляется на определенный срок, поэтому его статус нужно контролировать. Отсрочка может прекратиться, в частности, по истечении срока ее действия, увольнении работника или утрате работодателем соответствующего статуса. Другие основания для аннулирования определены постановлением Кабмина №76.

Проверить сведения о бронировании можно в электронном военно-учетном документе, в частности через приложение Резерв+.

Если компания предлагает работу с бронированием, целесообразно выяснить не только наличие соответствующего статуса, но и то, будут ли конкретного работника включать в список и на какой срок планируют оформить отсрочку.

FAQ

Можно ли получить бронирование, работая в ИТ-компании?

Да, если компания имеет право бронировать работников и выполняет требования законодательства. Сам факт работы в ИТ-сфере не гарантирует отсрочки: работодатель должен иметь соответствующий статус или другое предусмотренное законом основание для бронирования.

Как проверить, забронировали ли работника?

Статус можно проверить в электронном военно-учетном документе, в частности, в Резерв+. Если бронирование оформлялось через действие, работодатель также может проверить результат поданного заявления в личном кабинете. Информация об отсрочке в электронном военно-учетном документе является подтверждением бронирования.

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