На каком этаже жить лучше всего: вы будете удивлены и даже захотите переехать

Наверное, многим известно, что люди, когда покупают жилье в многоэтажках, не хотят жить на первом и последнем этажах. Да, в старых домах именно на этих этажах крайне неудобно, потому что на первом может не быть балкона, также мешает шум с улицы и т.д. А последние плохи тем, что очень высоко, может сломаться лифт, плохое давление воды, зимой идет холод с крыши. Хотя в новых домах первый этаж занимают коммерческие помещения, поэтому квартиры начинаются только со второго. А на последних этажах чистый воздух и красивый вид. Поэтому разные этажи имеют свои преимущества для комфортной и безопасной жизни.

На каком этаже лучше жить

2-4 этаж. Жильцы квартир на нижних этажах практически не зависят от лифта. У владельцев такого жилья всегда хороший напор воды. Со стороны техники пожарной безопасности здесь большое преимущество, в случае эвакуации можно быстро и безопасно покинуть помещение. Также такие квартиры удобны для семей с маленькими детьми, не нужно высоко поднимать коляску, если лифт не работает.

Жильцы квартир на нижних этажах практически не зависят от лифта. У владельцев такого жилья всегда хороший напор воды. Со стороны техники пожарной безопасности здесь большое преимущество, в случае эвакуации можно быстро и безопасно покинуть помещение. Также такие квартиры удобны для семей с маленькими детьми, не нужно высоко поднимать коляску, если лифт не работает. 5-10 этаж. Одним из главных преимуществ жилья на верхних этажах есть чистый воздух и красивый панорамный вид с балкона или окна. И чем красивее пейзаж, тем больше такая квартира привлекает. Такое жилье более освещено, здесь не слышно шума с улицы, он практически не долетает до верхних этажей. К тому же жителям последнего этажа не мешают соседи сверху.

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