На каком масле лучше всего жарить рыбу, а какое может испортить вкус и пользу блюда

Испанские ученые провели исследование изменения полезных соединений в рыбе во время жарки и установили, какое масло лучше подходит для приготовления продукта.

Ученые доказали, что вид масла оказывает непосредственное влияние на изменения, происходящие в рыбе во время жарки. Именно поэтому особенно важен этап выбора масла для приготовления продукта. Поскольку оно может как обогатить вкус рыбы, так и спровоцировать образование токсинов, крайне опасных для здоровья. Рассказываем, какое масло лучше для жарки рыбы, потому что оно хранит все полезные жирные кислоты и делает блюдо значительно вкуснее.

Какое масло лучше для жарки рыбы: исследование ученых

В ходе эксперимента исследователи жарили рыбу на оливковом и подсолнечном масле. Главный вывод, сделанный учеными во время приготовления рыбы на подсолнечном масле был следующим: в процессе жарки образуются продукты окисления – альдегиды, часть которых крайне токсична для организма человека.

В то время как после жарки рыбы на оливковом масле и приготовления продукта в микроволновке альдегидов не было обнаружено.

Поэтому ученые пришли к выводу, что выбор масла оказывает прямое влияние на пользу жареной рыбы. Также было установлено, что при жарке на подсолнечном масле рыба теряет больше полиненасыщенных жирных кислот, что влияет на ухудшение ее вкусовых свойств.

Ученые настаивают, что рыбу лучше жарить на оливковом масле, которое сохраняет пищевую ценность и питательность продукта. А также не наносит вреда организму, так как во время жарки не образует токсинов. Для запекания ученые рекомендуют также использовать оливковое масло, которое придаст блюду более насыщенный вкус и обогатит полезными веществами.

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