На каком месте лучше всего садить кабачки, чтобы собирать урожай ведрами

Если вы хотите в новом сезоне получить достойный урожай кабачков, то рекомендуем выбрать для них правильное место.

Кабачки – одна из популярнейших овощных культур, их выращивают все украинские хозяева. Что не удивительно, ведь овощ очень вкусен и крайне полезен, из него можно приготовить кучу блюд. А чтобы собрать максимально большой урожай кабачков, опытные хозяева рекомендуют выбирать для них правильное место. Рассказываем, где лучше садить кабачки, чтобы собирать урожай ведрами.

Где лучше выращивать кабачки, чтобы собрать наибольший урожай

Опытные огородники советуют выбирать для кабачков солнечное место. Однако крайне важно, чтобы их защищала тень, когда солнце наиболее жгучее, поэтому это может быть участок возле забора, плодовых деревьев или хозяйственных построек.

Также стоит учитывать, что кабачки не любят ветра и сквозняков, культура должна быть защищенной.

Овощ плохо растет на кислых почвах, однако это легко исправить, раскислив землю древесным помолом. Также следует избегать чрезмерно увлажненных участков или тех, где застаивается вода. Потому что корневая система культуры будет гнить.

Если вы хотите выбрать правильную грядку для своих кабачков, нужно учитывать принцип севооборота. Лучше сажать овощи после картофеля, капусты, свеклы, моркови, лука, зелени и бобовых.

Эксперты не рекомендуют сажать возле кабачков другие растения семейства тыквенных – огурцы, тыквы, патиссоны, дыни и арбузы, потому что они будут конкурировать между собой за питательные вещества.

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