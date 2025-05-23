На каком расстоянии друг от друга нужно сажать арбузы, чтобы получить большой урожай: правила огородников

На каком расстоянии друг от друга нужно сажать арбузы / © Pixabay

Реклама

Чтобы вырастить крупные, сладкие арбузы, недостаточно просто высеять семена — успех зависит от соблюдения грамотных агротехнических мероприятий.

Подготовка участка и правильное посевное

Перед началом высадки следует тщательно разрыхлить землю, сформировав лунки глубиной 3–4 см. Важно соблюдать рекомендованную схему посадки: между растениями должно быть 70-100 см, а между рядами — до 2 метров. Если площадь участка ограничена, расстояние междурядий можно снизить до 1–1,5 метра.

Для улучшения плодородия в каждую лунку следует внести перегной, компост или стакан древесной золы, предварительно перемешав с грунтом. Такой прием обеспечивает растения стартовым запасом питательных веществ.

Реклама

Высев и дальнейший уход

В каждую подготовленную лунку высаживают одно семя, предварительно пророщенное.

К моменту прорастания грядки лучше накрыть пленкой либо нетканым материалом, чтоб сделать подходящий микроклимат. После высева лунки засыпают грунтом и поливают теплой водой. Это стимулирует активное прорастание и равномерное развитие сеянцев.