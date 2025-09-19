На каком растительном масле лучше жарить картофель / © Freepik

Жареный картофель — любимое блюдо миллионов людей по всему миру. Но чтобы он получился действительно идеальным — мягким внутри и одновременно аппетитным и хрустящим снаружи, нужно не только правильно нарезать ломтики и выдержать температуру жарки, но и выбрать правильное растительное масло. Именно оно отвечает за вкус, аромат, текстуру и полезность блюда. Рассказываем, какие виды растительного масла лучше всего подходят для жарки картофеля.

Подсолнечное рафинированное масло для равномерного обжаривания

Этот вариант знаком каждому, кто жарит картошку. Такое масло не имеет выраженного запаха, выдерживает высокую температуру и позволяет получить равномерную золотистую корочку. Главное, использовать только рафинированное масло, ведь нерафинированное очень дымит и придает горький привкус.

Масло кукурузное для легкого и нежного вкуса

Если вы хотите сделать картофель не очень жирным, попробуйте кукурузное масло. Оно легкое, содержит много витамина Е и придает картофелю приятный золотистый цвет. Ломтики получаются нежными внутри, а снаружи — хрустящими и ароматными.

Арахисовое масло для изысканного вкуса

Во многих ресторанах именно арахисовое масло используют для жарки картофеля фри. Оно выдерживает очень высокие температуры, не меняет вкуса блюда и позволяет получить тонкую, но крепкую хрустящую корочку. К тому же, у него есть легкое ореховое послевкусие, которое придает блюду особую выразительность.

Оливковое масло — для пользы и аромата

Хотя оливковое масло считается более дорогим, оно идеально подходит для тех, кто стремится к более здоровой версии блюда. Используйте рафинированное масло, потому что масло холодного отжима быстро горит и подходит только для салатов. При правильном приготовлении картофель получается ароматным и невероятно вкусным, но без чрезмерной тяжести.