На каком растительном масле нельзя жарить, а какое идеально подходит для приготовления пищи

Какое растительное масло выбирать для приготовления блюд / © www.freepik.com/free-photo

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Растительное масло есть на каждой кухне, но далеко не каждое следует использовать одинаково. Одно хорошо подходит для салатов, другое — для жарки, а некоторые масла лучше вообще не нагревать. Главное правило простое: нельзя жарить на растительном масле, которое начало дыметь. Когда жир достигает температуры дымления, он начинает разрушаться, изменяются его свойства и образуются нежелательные продукты окисления.

Какое растительное масло лучше подходит для жарки

Подсолнечное масло. Для ежедневного приготовления пищи универсальным вариантом является рафинированное подсолнечное масло. Оно имеет нейтральный вкус и подходит для жарки, тушения и запекания.

Рапсовое масло. Также можно использовать рапсовое масло. Оно содержит преимущественно ненасыщенные жиры и подходит для жарки, запекания и других способов приготовления пищи. Эксперты относят ее к безопасным вариантам для нагревания.

Оливковое масло. Еще один вариант — рафинированное оливковое масло. Оно лучше переносит высокую температуру, чем нерафинированное оливковое масло, и имеет достаточно нейтральный вкус. Для обжаривания овощей, мяса или рыбы оно полностью подходит.

Авокадовое и арахисовое масла. Для очень высокой температуры, например при быстром обжаривании во фритюре, хорошо подходят авокадовое и арахисовое масла.

Какое масло лучше не нагревать

Есть масла, которые ценят прежде всего за аромат и состав, поэтому их лучше использовать холодными.

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К таким относится льняное масло. Его лучше добавлять к салатам, кашам или готовым блюдам, а не использовать для жарки.

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Так же не стоит сильно нагревать ореховые масла и ароматное кунжутное масло. Их лучше использовать для заправки или прибавлять к уже готовой пище. Harvard Health отмечает, что нерафинированные оливковые и некоторые ореховые масла менее пригодны для более высокой температуры, чем рафинированные варианты.

Отдельно стоит сказать о сливочном масле, сале, кокосовом и пальмовом масле. Они содержат больше насыщенных жиров, поэтому для ежедневного использования в качестве основного жира Американская кардиологическая ассоциация советует отдавать предпочтение жидким ненасыщенным растительным маслам.

Худшая привычка — повторно использовать масло. Даже хорошее масло не следует нагревать много раз. После жарки в нем остаются частицы пищи, а повторный нагрев способствует дальнейшему окислению жира. Поэтому масло после фритюра или длительной жарки лучше не использовать повторно.

Что выбрать для разных блюд

Для жарки картофеля, котлет, мяса и овощей подойдет рафинированное подсолнечное или рапсовое масло.

Для запекания и тушения можно использовать оливковое, рапсовое или подсолнечное.

Для салатов и готовых блюд особенно хорошо подходит оливковое масло первого холодного отжима. Оно богато мононенасыщенными жирами и антиоксидантными соединениями.

Для блюд, где требуется выразительный ореховый аромат, можно использовать кунжутное или ореховое масло, но лучше добавлять его уже после приготовления.

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