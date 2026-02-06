На каком режиме стирать кроссовки: подробная инструкция

На каком режиме стирать кроссовки

Реклама

Как правильно стирать кроссовки в машинке: пошаговая инструкция

Стиральная машина может стать лучшим помощником по уходу за обувью, если знать несколько важных правил. Чтобы кроссовки после стирки выглядели как новые, а техника не пострадала, следует соблюдать определенную последовательность действий и правильно настроить рабочие режимы.

На каком режиме стирать кроссовки

Выбор правильной программы для стирки кроссовок является решающим фактором, от которого зависит, сохранит ли обувь свой вид и останется ли исправной стиральная машина.

Лучшим вариантом для любой модели является специализированный режим обуви, предусматривающий низкие обороты барабана и большое количество воды для вымывания грязи.

Если же такой функции в вашей технике нет, следует выбирать деликатную или ручную стирку. Эти режимы обеспечивают бережное отношение к клеевым соединениям и текстильным волокнам, не позволяя материалам деформироваться во время работы.

Особое внимание следует уделить температурным настройкам и отжиму.

Реклама

Температура воды ни в коем случае не должна подниматься выше 40 градусов, а идеальным показателем считается отметка в 30 градусов. Горячая вода мгновенно размягчает клей, приводящий к отслоению подошвы и появлению желтых разводов на светлых тканях.

Что касается отжима, то его рекомендуется либо полностью выключить, либо установить на минимально возможное значение. Это важно, поскольку интенсивное вращение тяжелой обуви создает огромную нагрузку на внутренние детали стиральной машины и может повредить амортизационные свойства кроссовок.

Какие кроссовки нельзя стирать в машинке

Прежде чем положить кроссовки в барабан, необходимо убедиться в том, что они пригодны для такого способа очистки.

Машинная стирка не подходит для обуви из натуральной кожи и замши , поскольку после намокания эти материалы становятся грубыми и теряют форму.

Также не следует рисковать моделями с большим количеством декора или встроенными световыми элементами.

Для безопасной стирки обуви, которая выдерживает воду, нужно предварительно вымыть подошву от мелких камней и песка во избежание засорения фильтра. Кроме того, обязательно следует извлечь шнурки и стельки, которые лучше освежить отдельно, а именно обувь поместить в специальный защитный мешок.

Каким моющим средством стирать кроссовки и правильная сушка

Качество очистки также зависит от того, какое средство вы добавляете в стиральную машину.

Лучшим выбором станут жидкие гели или специальные капсулы, поскольку они, в отличие от обычного порошка, легко вымываются из текстиля и не оставляют белых пятен.

Реклама

Чтобы процесс прошел тише, в барабан вместе с обувью можно положить несколько полотенец, смягчающих удары кроссовок о стенки.

После завершения программы обувь требует правильной сушки. Его нельзя ставить на горячие батареи или под прямые солнечные лучи, поскольку это приведет к перекосу формы и растрескиванию материалов. Лучше всего наполнить кроссовки белой бумагой для впитывания влаги и оставить ее в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.