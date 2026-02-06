ТСН в социальных сетях

23
3 мин

На каком режиме стирать кроссовки: подробная инструкция

Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Как правильно стирать кроссовки в машинке: пошаговая инструкция

Стиральная машина может стать лучшим помощником по уходу за обувью, если знать несколько важных правил. Чтобы кроссовки после стирки выглядели как новые, а техника не пострадала, следует соблюдать определенную последовательность действий и правильно настроить рабочие режимы.

Выбор правильной программы для стирки кроссовок является решающим фактором, от которого зависит, сохранит ли обувь свой вид и останется ли исправной стиральная машина.

  • Лучшим вариантом для любой модели является специализированный режим обуви, предусматривающий низкие обороты барабана и большое количество воды для вымывания грязи.

  • Если же такой функции в вашей технике нет, следует выбирать деликатную или ручную стирку. Эти режимы обеспечивают бережное отношение к клеевым соединениям и текстильным волокнам, не позволяя материалам деформироваться во время работы.

Особое внимание следует уделить температурным настройкам и отжиму.

  • Температура воды ни в коем случае не должна подниматься выше 40 градусов, а идеальным показателем считается отметка в 30 градусов. Горячая вода мгновенно размягчает клей, приводящий к отслоению подошвы и появлению желтых разводов на светлых тканях.

  • Что касается отжима, то его рекомендуется либо полностью выключить, либо установить на минимально возможное значение. Это важно, поскольку интенсивное вращение тяжелой обуви создает огромную нагрузку на внутренние детали стиральной машины и может повредить амортизационные свойства кроссовок.

Какие кроссовки нельзя стирать в машинке

Прежде чем положить кроссовки в барабан, необходимо убедиться в том, что они пригодны для такого способа очистки.

  • Машинная стирка не подходит для обуви из натуральной кожи и замши, поскольку после намокания эти материалы становятся грубыми и теряют форму.

  • Также не следует рисковать моделями с большим количеством декора или встроенными световыми элементами.

Для безопасной стирки обуви, которая выдерживает воду, нужно предварительно вымыть подошву от мелких камней и песка во избежание засорения фильтра. Кроме того, обязательно следует извлечь шнурки и стельки, которые лучше освежить отдельно, а именно обувь поместить в специальный защитный мешок.

Каким моющим средством стирать кроссовки и правильная сушка

Качество очистки также зависит от того, какое средство вы добавляете в стиральную машину.

Лучшим выбором станут жидкие гели или специальные капсулы, поскольку они, в отличие от обычного порошка, легко вымываются из текстиля и не оставляют белых пятен.

Чтобы процесс прошел тише, в барабан вместе с обувью можно положить несколько полотенец, смягчающих удары кроссовок о стенки.

После завершения программы обувь требует правильной сушки. Его нельзя ставить на горячие батареи или под прямые солнечные лучи, поскольку это приведет к перекосу формы и растрескиванию материалов. Лучше всего наполнить кроссовки белой бумагой для впитывания влаги и оставить ее в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.

23
