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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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На какой высоте устанавливать подвесной унитаз и раковину: золотой стандарт и правила измерения

Эксперты рассказали, как правильная высота подвесного унитаза спасает спину и колени.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Сантехника без ошибок: на какой высоте монтировать подвесной унитаз и раковину

Сантехника без ошибок: на какой высоте монтировать подвесной унитаз и раковину / © Pixabay

Унитазы с установкой уже давно стали нормой современного ремонта в ванной комнате благодаря своему стильному виду и удобству в уборке. Однако при монтаже ключевым вопросом является правильный выбор высоты установки. Залогом удобства и практичности является соблюдение сантехнических норм и учет потребностей всех членов семьи.

На какой высоте следует устанавливать раковины и подвесной унитаз, рассказывает Love Deco.

Правильная установка подвесного унитаза — это не мелочь, а решение, влияющее на комфорт, безопасность и внешний вид ванной комнаты на протяжении многих лет.

Высота, на которой установлены сантехнические приборы — будь то унитаз, раковина или мебель — оказывает непосредственное влияние на эргономику пространства. Ванная комната является одним из наиболее используемых помещений дома, и неправильное расположение приборов может со временем привести к физическому дискомфорту.

Например, слишком низко установленная раковина заставляет пользователя постоянно наклоняться, создавая давление на позвоночник и плечи, тогда как слишком высоко установленная создает дискомфорт и способствует чрезмерному разбрызгиванию. Поэтому обычно рекомендуется устанавливать раковину примерно на расстоянии 80-85 см от чистового пола до верхнего края, с регулировкой в ​​зависимости от роста пользователей и типа раковины.

С точки зрения безопасности, соблюдение правильной высоты не менее важно. В случае подвесного унитаза, его слишком низкое расположение может осложнить поднятие детьми или пожилыми людьми, что увеличивает риск потери равновесия. Кроме того, установленный слишком высоко унитаз может создавать ощущение неустойчивости, особенно у людей невысокого роста, которые не смогут должным образом опираться ногами на пол.

Очень важно: именно поэтому производители сантехнических систем рекомендуют устанавливать размеры относительно чистового пола, а не черновой плиты и следовать техническим инструкциям каждой системы.

На какой высоте монтируется подвесной унитаз?

В типовых домах подвесной унитаз следует устанавливать таким образом, чтобы верхняя часть сиденья находилась примерно на 40, максимум на 43 сантиметра от чистового пола. Эта высота считается комфортной для большинства взрослых и обеспечивает естественное положение тела при использовании. В основном все начинается с размеров керамической чаши и толщины сиденья, что добавляет несколько сантиметров до фактической высоты чаши.

Для ванных комнат, предназначенных для длительного использования, или для пользователей, нуждающихся в дополнительном комфорте, высоту можно немного увеличить. В таких ситуациях она может достигать 48 сантиметров вверх бортика, что близко к стандартам, используемым в доступных помещениях, именно для облегчения сидения и вставания.

Правильная высота для установки подвесного унитаза определяется расчетом. Сначала определитесь с желаемой конечной высотой сиденья, затем ознакомьтесь с техническим паспортом унитаза и инструкциями по монтажной раме. В этих документах указано положение удерживающих стержней, сливного подключения и сливной трубы, чтобы вся конструкция функционировала правильно после установки.

Этот шаг важен не только для эргономики, но и для визуального вида ванной комнаты, поскольку унитаз, установленный слишком высоко или слишком низко, может нарушить баланс линий и пропорций.

Как установить подвесной унитаз

Установка подвесного унитаза всегда начинается с должной подготовки пространства и необходимых инструментов. Рулетка, уровень, ключи для затяжки крепежей, дрель, а также инструменты для регулировки труб и надлежащей герметизации стыков обязательны. Хотя, на первый взгляд, установка может показаться простой, вся система сложнее, чем в случае с классическим унитазом.

На практике металлический каркас со встроенным баком монтируется и закрепляется к полу и стене, идеально выравниваясь. Этот этап решающий, поскольку каркас выдерживает весь вес емкости и пользователя. Далее происходит подключение водоснабжения и слива, согласно техническим схемам производителя. Только после завершения и проверки этих операций стену закрывают обычно каркасом и обшивкой гипсокартоном, гидроизоляцией и керамической отделкой.

Фактическая установка чаши происходит после завершения финишных штрихов. Трубы необходимо измерить и обрезать до нужного размера, смазать прокладки для хорошего уплотнения, а чашу закрепить на резьбовых стержнях. Затяжка должна производиться контролируемым образом, чтобы избежать растрескивания керамики. Наконец стык между чашей и стеной герметизируется, а система проверяется на правильность работы.

Хотя некоторые шаги может выполнить опытный домовладелец, этот тип работы лучше выполнять сантехнику, особенно на этапах, связанных с установкой и конструкцией стен. Ошибки на любом этапе могут дорого обойтись после полного завершения отделки ванной комнаты.

Раньше мы писали, зачем сыпать соль в унитаз.

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