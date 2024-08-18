Армия РФ находится в 11 км от Покровска: детали

В городе остаются десятки тысяч человек.

Российская оккупационная армия находится в 11 километрах от окрестностей Покровска Донецкой области. В настоящее время в городе остается более 59 тыс. жителей, а до полномасштабного вторжения там проживало 86 тыс. человек.

Об этом сообщил во время телемарафона руководитель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

"К окрестностям города — где-то до 11 километров. Город готовится, как и все остальные Донецкой области. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны города", — подчеркнул чиновник.

По его словам, в Покровске идет строительство фортификационных сооружений. Добряк называет это "непрерывным процессом". Руководитель МВА считает, что оккупанты могли нацелиться на Покровск с целью улучшения логистики.

Наступление россиян на Покровск. Карта DeepState.

Как сообщалось, народный депутат Марианна Безугла раскритиковала оборону Мирнограда. Ведь россияне уже в 5 км. По ее данным, в городе остается около 30 тысяч населения и внутри нет "никаких фортификационных сооружений".

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