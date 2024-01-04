На кухне говорим по-украински: больше никаких "підносів", "друшлагів" и "тьорок"

Чаще всего калькированные слова или русизмы мы используем дома. Поскольку иногда не знаем, как будет на украинском тот или иной предмет на кухне, в ванной или спальне. Но на самом деле наш язык очень богат благозвучными словами, особенно когда это касается кухонной утвари. Рассказываем, ссылаясь на публикацию с сайта "Язык ― ДНК нации", как на украинском языке называть некоторые предметы на кухне.

Как правильно на украинском называть кухонную посуду

Некоторые слова мы чаще всего калькуем, потому что так привычнее, но стоит избавляться от суржика.

Список наиболее распространенных лексем на обозначение кухонной утвари, которых нет в украинском языке, потому что это русизмы, и как будет правильно.

"Чашка" – а не "кружка", как мы очень часто называем эту посуду.

"Цукорниця" – а не "сахарница", потому что это калькированное название, поэтому неправильно.

"Таця" – а не "поднос", поскольку это калька.

"Тертушка" – а не "тьорка", потому что в украинском языке нет такого слова.

"Кавник" – очень красивое и благозвучное слово взамен русизма "кофейник".

"Сільниця" – а не "солонка", потому что такого слова нет.

"Ополоник" – это слово следует говорить вместо "половника".

"Дощечка" – это предмет для нарезки продуктов, который почему-то ошибочно называют "досточкою".

"Серветка" – вместо русизма "салфєтка".

"Дуршляк" – это правильное название вместо кальки "друшлаг".

"Глечик" – а не "кувшин", потому что такого слова нет в украинском языке.

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