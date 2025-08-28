На них посыпятся золотые горы: осенью 2025 года эти три знака зодиака ожидает финансовый успех

Какие знаки зодиака будут иметь финансовый успех осенью 2025 года / © unsplash.com

Реклама

Это станет реальностью для избранных знаков зодиака этой осенью и все это благодаря событиям на небе. По словам астрологине и тарологине Мак Джаггер, определенные планетарные транзиты могут влиять на вашу жизнь, в частности на то, как вы чувствуете или воспринимаете удачу.

Юпитер, известный как великий благотворитель, играет ключевую роль в удаче, а Луна тоже может стать большой помощью. Если одно из этих небесных тел находится в вашем знаке, вы начнете ощущать положительные вибрации. Здесь три знака зодиака, которые будут иметь самую счастливую осень, а также советы, как максимально воспользоваться этим временем.

Рак

Один из знаков, который, вероятно, будет процветать этой осенью — и в течение следующего года — это Рак. Причина в том, что большая благотворительная планета Юпитер всего несколько месяцев находится в годовом туре через дом Рака, знак, в котором он находится в высокой позиции.

Реклама

“Высокая позиция” означает, что планета проходит через знак, в котором она наиболее полно проявляет свои лучшие качества, и именно это ваш водный знак. Поскольку Юпитер больше всего ассоциируется с удачей, значит, те, у кого есть значимые позиции в Раке, могут почувствовать особый удачливый импульс этой осенью, добавляет она.

Чтобы принять будущую полосу удачи, начните с нескольких рискованных шагов. Добивайтесь повышения на работе, пригласите понравившегося человека на свидание, отважитесь переехать в новый город или начните выходить из зоны комфорта. С мощным и расширительным Юпитером на вашей стороне все сложившиеся в вашу пользу шансы значительно растут.

В то же время удача может прийти к вам и без особого труда. Следите за возможностями, которые как бы появляются неоткуда, и не бойтесь воспользоваться ими.

Дева

На небе происходит много событий, которые принесут Девам немало удачи этой осенью. В этом году уже был один новый месяц в доме Девы, но перед тем, как Солнце 21 сентября перейдет в знак Весов, состоится еще один новый месяц в Деве.

Реклама

Новые месяцы — это мощное время для новых начинаний, а также идеальный момент, чтобы ставить намерения и проявлять желаемое в будущем. А что еще лучше? Эта новая луна совпадает с мощным солнечным затмением, что может принести прорывы и значительные изменения.

Поскольку осеннее равноденствие вводит нас в осенний сезон под влиянием этой энергетики затемнения, люди с позициями в Деве будут испытывать особый приток энергии, — объясняет астрологиня. Эта бурная, кинетическая энергия, вероятнее всего, оставит свой след на весь сезон.

Как знак Земли Девы привыкли жить по определенному расписанию, но осень может принести вспышки магии, которые невозможно будет пропустить. Даже если это не совсем вписывается в ваш план, вы можете решить плыть по течению и посмотреть, куда приведет вас случайная полоса удачи. Чтобы усилить свою удачу еще больше, не забывайте ставить намерения и проявлять желаемое.

Рыбы

Рыбы будут иметь самую счастливую осень. Приближаясь к первому дню осени 22 сентября, Рыбы уже переживут трансформационный момент благодаря будущему полнолунию с затемнением. Он состоится в вашем знаке 7 сентября и принесет поток положительной энергии, который поможет отпустить прошлое и энтузиазмом смотреть в будущее.

Реклама

По словам Джаггера, те, у кого есть значимые позиции в Рыбах, найдут смелость преодолеть остатки синдрома самозванца. Если вы чувствуете, что не заслуживаете хороших вещей, пора избавиться от этого мнения. Вместо того чтобы оставаться в тени — как это часто делают чувствительные водные знаки — вы будете чувствовать себя увереннее и смелее, и это изменит все.

В этот новый сезон почувствуете, что пора делать то, о чем вы всегда мечтали. Более того, вы не будете сдаваться при первой неудаче.

Если хотите найти новых друзей — начнете общаться. Если хотите показать свое искусство — создадите аккаунт в Instagram и начнете публиковать работы. Благодаря энергии полнолуния вы войдете в осень с дополнительным зарядом уверенности и начнете воплощать свои планы в жизнь.