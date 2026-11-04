На одежде больше не будут появляться катышки: что нужно сделать перед стиркой

Как стирать одежду, чтобы не образовывались катышки — простой совет эксперта / © www.freepik.com/free-photo

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Со временем даже качественная одежда может терять привлекательный вид. На свитерах, брюках и других вещах появляются мелкие катышки, из-за которых ткань выглядит старой и изношенной. Однако снизить риск их образования можно благодаря простому действию перед стиркой.

Об этом пишет британское издание Express со ссылкой на эксперта по одежде Пола Грея из компании Chums.

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Почему на одежде появляются катышки

Основной причиной образования катышков является трение. Во время стирки вещи постоянно соприкасаются друг с другом, из-за чего волокна ткани постепенно распушиваются и сбиваются в мелкие комочки.

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Подобный процесс происходит и при повседневном ношении одежды, в частности при ходьбе или сидении.

По словам эксперта, один из самых простых способов защитить ткань — выворачивать вещи наизнанку перед тем, как положить их в стиральную машину.

Такой метод помогает уменьшить трение о внешнюю поверхность одежды, сохранить её цвет и одновременно улучшить очистку.

Грей объяснила, что после выворачивания вещей моющее средство и вода непосредственно контактируют с участками, где в наибольшей степени скапливаются пот, жир и другие загрязнения.

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Эта привычка может оказаться особенно полезной для тёмных джинсов. Из-за постоянного трения их поверхностные волокна повреждаются, в результате чего ткань постепенно теряет насыщенность цвета.

Эксперт отметил, что изменение внешнего вида джинсов связано не только с вымыванием красителя. Повреждённые волокна по-другому отражают свет, поэтому ткань кажется более тусклой.

Какую одежду следует стирать наизнанку

Специалист рекомендует применять этот способ к нескольким категориям вещей:

Свитеры и другая одежда, на которой часто образуются катышки. Это поможет уменьшить трение внешней поверхности ткани.

Черные и темные вещи. Выворачивание наизнанку помогает дольше сохранить насыщенность цвета.

Джинсы и другая одежда из денима. Такой способ уменьшает повреждение ткани при многократной стирке.

Спортивная одежда. Стиральное средство будет лучше контактировать с участками, на которых скапливаются пот и кожный жир.

Деликатные вещи и одежда с декоративными элементами. Выворачивание может защитить отделку от повреждений. В то же время особо деликатные изделия лучше стирать в специальном сетчатом мешке или использовать щадящий режим.

Напомним, что зимой одежда после стирки может сохнуть несколько дней, особенно если дома нет сушильной машины. Однако японский метод развешивания белья помогает ускорить этот процесс без дополнительных затрат.

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