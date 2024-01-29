На огурцах больше не будут образовываться пустоцветы: все, что нужно знать, чтобы предотвратить

Следуя рекомендациям специалистов, вы уже этим летом получите богатый урожай сочных и вкусных огурцов.

Почему на огурцах бывают пустоцветы? Существует немало причин возникновения пустоцветов на огурцах, но основными из них являются:

посевной материал плохого качества — следует покупать семена только в специализированных магазинах, где продается сертифицированный материал;

семена старые — если вы используете семена, которые уже были в ваших запасах, следите, чтобы они имели не более 2-4 лет;

неправильная поливка — огурцы рекомендуется поливать вечером теплой водой, в холодные дни растение не поливают, а дополнительно накрывают агроволокном;

недостаток солнечных лучей — если огурцы были высажены в затемненном месте, они будут образовывать много пустоцветов;

неправильная подкормка — следует избегать чрезмерного использования азотных удобрений, которые являются одной из основных причин образования пустоцветов.

Дополнительно специалисты советуют удобрять почву перед высадкой огурцов минеральными и органическими удобрениями. А в течение сезона следует делать не менее четырех подкормок.

Высевая семена огурцов на рассаду, обязательно снабдите растению достаточное освещение. Если не хватает солнечного света, следует добавить искусственное.

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