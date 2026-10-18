На острове с гигантскими крабами ищут самолет известной летчицы: жуткая теория исчезновения женщины (фото)

Летчица Амелия Эргарт / © Associated Press

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На отдаленном острове в Тихом океане началась новая экспедиция по поиску самолета американской летчицы Амелии Эргарт, пропавшей без вести 1937 года при попытке облететь вокруг света. Исследователи будут собирать доказательства на суше и обследовать дно лагуны. В то же время ночевать они планируют на лодке, чтобы избежать встреч с обитающими на острове гигантскими кокосовыми крабами.

Об этом пишет unilad.

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Что известно об исчезновении летчицы

Эргарт стала первой женщиной, самостоятельно перелетевшей Атлантический океан. 2 июля 1937 г. она вместе со штурманом Фредом Нунаном исчезла во время кругосветного путешествия. Самолет Lockheed 10E Electra, на котором они летели, имел проблемы с запасом горючего, а впоследствии связь с экипажем была потеряна над Тихим океаном.

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Таинственное исчезновение летчицы в течение десятилетий порождало многочисленные поисковые операции, исследования и теории ее судьбы. Теперь команда исследователей из американского Университета Пердью прибыла на остров Никумароро в южной части Тихого океана, входящего в состав Республики Кирибати.

Остров известен не только возможной связью с исчезновением Эргарта, но и огромными кокосовыми крабами. Размах их ног может достигать примерно 90 сантиметров, а вес — около 4 кг.

Летчица Эргарт / © Associated Press

Могли ли гигантские крабы съесть Амелию Эргарт

Возобновление поисков снова привлекло внимание к одной из самых жутких версий исчезновения летчицы. Согласно ей, самолет Эргарт мог потерпеть аварию или совершить вынужденную посадку на Никумароро. Если пилотка выжила, но получила ранения, она могла стать добычей кокосовых крабов.

История этой гипотезы ведет начало в 1940 году, когда британские поселенцы нашли на острове 13 костей, в том числе человеческий череп. По их словам, кокосовые крабы растащили часть останков. Тогдашние врачи предполагали, что кости принадлежали невысокому росту европейскому мужчине, однако некоторые антропологи не соглашались с таким выводом.

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Чтобы проверить, способны ли крабы растаскивать человеческие останки, исследователи из Международной группы по поиску исторических самолетов (TIGHAR) провели эксперимент со свиной тушью. Крабы быстро оцепили ее, объели большую часть мяса, а некоторые кости оттащили на расстояние до 18 м.

«Это свидетельствует о том, что крабы тянут кости», — пояснил представитель TIGHAR Том Кин.

Однако дальнейшие исследования подвергли сомнению предположение, что найденные останки могли принадлежать Эргарту.

Археолог National Geographic Фредрик Гиберт и его команда, возможно, обнаружили фрагменты черепа, обнаруженного на острове 1940 года, в одном из музеев Кирибати. Судебные антропологи установили, что он принадлежал взрослой женщине.

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Однако в 2021 году Гиберт сообщил Радио Кирибати, что результаты анализа ДНК указывали на другое происхождение останков: они могли принадлежать молодой полинезийской женщине, жившей на территории современной Кирибати примерно 1000 лет назад. Об этом сообщало Radio New Zealand.

Итак, версия о гибели Эргарт на острове и возможном участии кокосовых крабов остается гипотезой, а не установленным фактом.

Что именно ищут исследователи на острове Никумароро

Нынешняя экспедиция сосредоточена на конкретном объекте, который был замечен на спутниковых снимках. Он может являться обломком самолета Эргарт. Изображения этого участка, по данным исследователей, существуют еще с 1937 года — года исчезновения летчицы.

Объект, вероятно, расположен примерно в трех метрах от берега лагуны и на глубине около полутора метров. В то же время другие исследователи, уже обследовавшие эту местность, считают, что находка на спутниковых снимках может оказаться обманчивой.

Исполнительный директор Международной группы по поиску исторических самолетов Рик Гиллеспи исследовал этот участок в 2001 и 2007 годах. В 2025 году он заявил NBC News: «Мы уже искали именно в том месте, и там ничего нет».

При этом руководитель нынешней экспедиции Рик Петтигрю, исполнительный директор Института археологического наследия, назвал чрезвычайно приятной возможность приблизиться к завершению обзора объекта, известного как объект Тарая.

По его словам, экспедиция имеет особое значение, ведь от последней официально разрешенной исследовательской миссии на Никумароро прошло семь лет. А на полуострове Тарая исследователи не работали больше 15 лет.

Самолет Эргарт / © Associated Press

Как будут проходить поиски пропавшего самолета

Пока команда доставляет оборудование, расчищает густую растительность и обустраивает базу возле центральной лагуны острова.

Первоначально исследователи будут работать на юго-западной части полуострова Тарая. Они будут осматривать поверхность в поисках возможных артефактов, а затем будут обследовать близлежащую акваторию. Для этого на воде будут размещены измерительные линии, которые помогут систематически проверить определенные участки.

Под водой будут использовать несколько видов оборудования. Магнитометр поможет обнаруживать металлические предметы, а сонар посылает звуковые импульсы, чтобы определить возможную находку под поверхностью морского дна.

После этого исследователи планируют использовать гидрозонд и специальное оборудование для размывания и удаления донных отложений. Это позволит более точно установить глубину и расположение объекта, а при благоприятных условиях — осмотреть его непосредственно.

Именно результаты этого обследования должны показать, есть ли загадочный объект обломками самолета Lockheed 10E Electra, на котором Амелия Эргарт и Фред Нунан отправились в кругосветку 1937 года.

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