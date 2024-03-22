На пике популярности: какие трендовые кроссовки выбрать в 2024 году

Кроссовки уже давно стали не просто спортивной обувью, их сочетают практически с любым стилем.
Весенне-летний сезон уже на пороге. Это означает, что можно доставать свою любимую обувь или же приобрести новую пару. Среди трендов – металлик, ретро и разноцветные.
На что стоит обратить внимание при выборе обуви и какую модель выбрать в этом сезоне – читайте дальше.
Как правильно выбрать обувь: советы
Основные критерии выбора:
- Стиль
- размер
- материал
- способ фиксации
- цвет
- бренд.
Также важно условие при выборе кроссовок: выбранная модель не должна давить и большой палец не должен выпирать.
-
Учесть сезон
Кроссовки можно носить как летом, так и зимой. Главное подобрать актуальную модель для сезона. Для холодного времени выбирайте модели со следующими качествами:
- Плотный водонепроницаемый верх (кожа, замша, нубук, плотная синтетика).
- Толстая подошва.
- Внутренний утеплитель или мех.
Обувь для осени должна обладать такими же качествами, однако они могут быть без утеплителя.
Гораздо легче выбрать кроссовки летом. Для жаркой погоды отлично подойдут легкие модели с верхом из сетки, для более прохладной – с текстильными вставками.
-
Способ фиксации
Здесь тоже вариантов может быть немало:
- шнуровка
- липучка
- змейка
- змейка
- комбинированная застежка.
Трендовые кроссовки на весенне-летний сезон
Ретро
Кроссовки олдскул могут стать изюминкой вашего образа. Среди брендов, на которые стоит обратить внимание – Adidas Sambas или Puma Super Liga.
Высокие кеды
Как известно, классика всегда остается в тренде. В этом году в моду возвращаются высокие кеды. Среди нового – массивная подошва. Здесь можно объединить несколько современных тенденций и выбрать кеды из экологичных материалов.
Сочетание разных тканей
Набирающий популярность тренд — сочетание различных текстур и тканей. Для примера – кожа с замшей. Такие универсальные модели уже выпустили: New Balance 2002, Miu Miu x New Balance 530, Nike Blazer Low '77.
Акцент на удобстве
Все популярнее становится легко обуваемая и снимаемая обувь. Да, эра слипонов возвращается. Заботиться о погоде и быть стильными одновременно – нетрудно. Кроссовки и кеды, изготовленные из экологичных и переработанных материалов — в топе трендов.
Никогда не выйдут из моды: обувь, которая должна быть у каждой
Белый цвет Обувь, которая никогда не выйдет из моды. А еще они подойдут практически к любому образу. Их можно носить как на работу, так и на романтическую встречу.
Суперстары. Легкие суперстары всегда будут выглядеть стильно.
Кроссовки в сеточку. Идеальные кроссовки в теплую погоду. У них точно не будет жарко.
Кроссовки для спорта
Важно понимать, что для каждого вида спорта будет подходить разная обувь. Здесь важно учесть особенности занятий и выбирать обувь, исходя из этого.
Тренажерные кроссовки для зала обладают рифленой, устойчивой подошвой с амортизационными свойствами, но при этом они легки и комфортны. Важный момент – наличие шнурков, которые фиксируются на ноге, а также язычка спереди.
Если вы предпочитаете спортивные игры, такие как волейблол или баскетбол, то важно обеспечить комфорт ногам. В таком случае подойдут кроссовки с дышащим верхом, эластичными шнурками с фиксатором и небольшим весом. Одновременно подошва должна быть оснащена гелевыми вставками или воздушными демпферами.
Для занятий фитнесом популярностью пользуется обувь с амортизацией и полудищенными вентиляционными свойствами. Здесь подошва должна быть жесткой, с хорошей пяточной фиксацией и многослойной. В частности, последняя в несколько раз уменьшает нагрузку на стопу и создает сцепление с полом. При этом рекомендуется покупать обувь на пол размера больше.
Раньше мы рассказывали, какие кроссовки будут в трендах сезона весна-лето 2024 года.