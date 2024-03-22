На пике популярности: какие трендовые кроссовки выбрать в 2024 году

Кроссовки уже давно стали не просто спортивной обувью, их сочетают практически с любым стилем.

Весенне-летний сезон уже на пороге. Это означает, что можно доставать свою любимую обувь или же приобрести новую пару. Среди трендов – металлик, ретро и разноцветные.

На что стоит обратить внимание при выборе обуви и какую модель выбрать в этом сезоне – читайте дальше.

Как правильно выбрать обувь: советы

Основные критерии выбора:

Стиль

размер

материал

способ фиксации

цвет

бренд.

Также важно условие при выборе кроссовок: выбранная модель не должна давить и большой палец не должен выпирать.

Учесть сезон

Кроссовки можно носить как летом, так и зимой. Главное подобрать актуальную модель для сезона. Для холодного времени выбирайте модели со следующими качествами:

Плотный водонепроницаемый верх (кожа, замша, нубук, плотная синтетика).

Толстая подошва.

Внутренний утеплитель или мех.

Обувь для осени должна обладать такими же качествами, однако они могут быть без утеплителя.

Гораздо легче выбрать кроссовки летом. Для жаркой погоды отлично подойдут легкие модели с верхом из сетки, для более прохладной – с текстильными вставками.

Способ фиксации

Здесь тоже вариантов может быть немало:

шнуровка

липучка

змейка

змейка

комбинированная застежка.

Трендовые кроссовки на весенне-летний сезон

Ретро

Кроссовки олдскул могут стать изюминкой вашего образа. Среди брендов, на которые стоит обратить внимание – Adidas Sambas или Puma Super Liga.

Высокие кеды

Как известно, классика всегда остается в тренде. В этом году в моду возвращаются высокие кеды. Среди нового – массивная подошва. Здесь можно объединить несколько современных тенденций и выбрать кеды из экологичных материалов.

Кеды с высокой подошвой

Сочетание разных тканей

Набирающий популярность тренд — сочетание различных текстур и тканей. Для примера – кожа с замшей. Такие универсальные модели уже выпустили: New Balance 2002, Miu Miu x New Balance 530, Nike Blazer Low '77.

Акцент на удобстве

Все популярнее становится легко обуваемая и снимаемая обувь. Да, эра слипонов возвращается. Заботиться о погоде и быть стильными одновременно – нетрудно. Кроссовки и кеды, изготовленные из экологичных и переработанных материалов — в топе трендов.

Никогда не выйдут из моды: обувь, которая должна быть у каждой

Белый цвет Обувь, которая никогда не выйдет из моды. А еще они подойдут практически к любому образу. Их можно носить как на работу, так и на романтическую встречу.

Белые кроссовки

Суперстары. Легкие суперстары всегда будут выглядеть стильно.

Суперстары

Кроссовки в сеточку. Идеальные кроссовки в теплую погоду. У них точно не будет жарко.

Кроссовки для спорта

Важно понимать, что для каждого вида спорта будет подходить разная обувь. Здесь важно учесть особенности занятий и выбирать обувь, исходя из этого.

Тренажерные кроссовки для зала обладают рифленой, устойчивой подошвой с амортизационными свойствами, но при этом они легки и комфортны. Важный момент – наличие шнурков, которые фиксируются на ноге, а также язычка спереди.

Спортивные кроссовки

Если вы предпочитаете спортивные игры, такие как волейблол или баскетбол, то важно обеспечить комфорт ногам. В таком случае подойдут кроссовки с дышащим верхом, эластичными шнурками с фиксатором и небольшим весом. Одновременно подошва должна быть оснащена гелевыми вставками или воздушными демпферами.

Для занятий фитнесом популярностью пользуется обувь с амортизацией и полудищенными вентиляционными свойствами. Здесь подошва должна быть жесткой, с хорошей пяточной фиксацией и многослойной. В частности, последняя в несколько раз уменьшает нагрузку на стопу и создает сцепление с полом. При этом рекомендуется покупать обувь на пол размера больше.

Раньше мы рассказывали, какие кроссовки будут в трендах сезона весна-лето 2024 года.

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