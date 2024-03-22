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На пике популярности: какие трендовые кроссовки выбрать в 2024 году

На пике популярности: какие трендовые кроссовки выбрать в 2024 году

Трендовые кроссовки 2024

Кроссовки уже давно стали не просто спортивной обувью, их сочетают практически с любым стилем.

Весенне-летний сезон уже на пороге. Это означает, что можно доставать свою любимую обувь или же приобрести новую пару. Среди трендов – металлик, ретро и разноцветные.

На что стоит обратить внимание при выборе обуви и какую модель выбрать в этом сезоне – читайте дальше.

Как правильно выбрать обувь: советы

Основные критерии выбора:

  • Стиль
  • размер
  • материал
  • способ фиксации
  • цвет
  • бренд.

Также важно условие при выборе кроссовок: выбранная модель не должна давить и большой палец не должен выпирать.

  • Учесть сезон

Кроссовки можно носить как летом, так и зимой. Главное подобрать актуальную модель для сезона. Для холодного времени выбирайте модели со следующими качествами:

  • Плотный водонепроницаемый верх (кожа, замша, нубук, плотная синтетика).
  • Толстая подошва.
  • Внутренний утеплитель или мех.

Обувь для осени должна обладать такими же качествами, однако они могут быть без утеплителя.

Гораздо легче выбрать кроссовки летом. Для жаркой погоды отлично подойдут легкие модели с верхом из сетки, для более прохладной – с текстильными вставками.

  • Способ фиксации

Здесь тоже вариантов может быть немало:

  • шнуровка
  • липучка
  • змейка
  • змейка
  • комбинированная застежка.

Трендовые кроссовки на весенне-летний сезон

Ретро

Кроссовки олдскул могут стать изюминкой вашего образа. Среди брендов, на которые стоит обратить внимание – Adidas Sambas или Puma Super Liga.

Высокие кеды

Как известно, классика всегда остается в тренде. В этом году в моду возвращаются высокие кеды. Среди нового – массивная подошва. Здесь можно объединить несколько современных тенденций и выбрать кеды из экологичных материалов.

Кеды с высокой подошвой / ©
Кеды с высокой подошвой

Сочетание разных тканей

Набирающий популярность тренд — сочетание различных текстур и тканей. Для примера – кожа с замшей. Такие универсальные модели уже выпустили: New Balance 2002, Miu Miu x New Balance 530, Nike Blazer Low '77.

Акцент на удобстве

Все популярнее становится легко обуваемая и снимаемая обувь. Да, эра слипонов возвращается. Заботиться о погоде и быть стильными одновременно – нетрудно. Кроссовки и кеды, изготовленные из экологичных и переработанных материалов — в топе трендов.

Никогда не выйдут из моды: обувь, которая должна быть у каждой

Белый цвет Обувь, которая никогда не выйдет из моды. А еще они подойдут практически к любому образу. Их можно носить как на работу, так и на романтическую встречу.

Белые кроссовки / ©
Белые кроссовки

Суперстары. Легкие суперстары всегда будут выглядеть стильно.

Суперстары / ©
Суперстары

Кроссовки в сеточку. Идеальные кроссовки в теплую погоду. У них точно не будет жарко.

Кроссовки для спорта

Важно понимать, что для каждого вида спорта будет подходить разная обувь. Здесь важно учесть особенности занятий и выбирать обувь, исходя из этого.

Тренажерные кроссовки для зала обладают рифленой, устойчивой подошвой с амортизационными свойствами, но при этом они легки и комфортны. Важный момент – наличие шнурков, которые фиксируются на ноге, а также язычка спереди.

Спортивные кроссовки / ©
Спортивные кроссовки

Если вы предпочитаете спортивные игры, такие как волейблол или баскетбол, то важно обеспечить комфорт ногам. В таком случае подойдут кроссовки с дышащим верхом, эластичными шнурками с фиксатором и небольшим весом. Одновременно подошва должна быть оснащена гелевыми вставками или воздушными демпферами.

Для занятий фитнесом популярностью пользуется обувь с амортизацией и полудищенными вентиляционными свойствами. Здесь подошва должна быть жесткой, с хорошей пяточной фиксацией и многослойной. В частности, последняя в несколько раз уменьшает нагрузку на стопу и создает сцепление с полом. При этом рекомендуется покупать обувь на пол размера больше.

Раньше мы рассказывали, какие кроссовки будут в трендах сезона весна-лето 2024 года.

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