На плафонах и люстрах не будет пыли: как добиться идеальной чистоты – поможет копеечное средство

Процесс уборки в доме занимает у нас значительную часть свободного времени. И как бы чисто ни убирать, все равно через неделю нужно начинать все сначала, что крайне раздражает. Особенно сложно убирать верхнюю часть дома, где расположены люстры и плафоны, а пыль там скапливается достаточно быстро. Поэтому мы иногда пропускаем этот процесс, потому что добраться туда тяжело. Но эту проблему можно решить очень просто. Рассказываем, как надолго избавиться от пыли на люстрах и плафонах с помощью одного действенного средства.

Раньше мы писали, как самостоятельно сделать стойкий освежитель для воздуха в доме.

Как быстро и надолго избавиться от пыли на люстрах, плафонах и мебели

Для того чтобы решить эту проблему, после мытья люстр необходимо взять обычное антистатическое средство в форме аэрозоля и распылить его на чистые плафоны. Крайне важно дождаться, пока оно высохнет, а затем просто вытереть сухой тряпкой все потеки, образовавшиеся после обработки.

С помощью антистатического средства можно надолго избавиться от пыли на мебели. Действовать следует по тому же принципу. Сначала хорошо повытирайте все поверхности от грязи и пыли, вытрите насухо, а затем распылите антистатик на чистую сухую микрофибру и пройдитесь по мебели. Результат будет отличным: пыль не будет долго оседать на поверхности, а вам не придется часто убирать.

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