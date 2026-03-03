На плодовых деревьях не будет мха и лишайников: чем обработать, чтобы стволы всегда были чистыми

Чем обработать деревья от мха и лишайников / © Фото из открытых источников

Мох и лишайники часто появляются на яблонях, грушах, вишнях, сливах и даже декоративных деревьях. Они не всегда являются прямой угрозой для растения, однако их появление свидетельствует о повышенной влажности, недостатке солнца или общем ослаблении дерева. Если не удалять эти наросты, они могут задерживать воду, способствовать развитию грибковых заболеваний и мешать дыханию коры. Впрочем, избавиться от мха можно простыми и эффективными методами, а правильная обработка поможет стволу оставаться чистым в течение сезона.

Раствор железного купороса

Это одно из самых эффективных средств против мха и лишайников. Он проникает в структуру наростов и буквально сжигает их, не причиняя вреда коре дерева. Как применять:

300 г купороса растворить в 10 л теплой воды;

опрыскать ствол и толстые ветки;

через несколько дней мох потемнеет и сам отпадет.

Преимущество — средство работает быстро и долго защищает кору.

Щелочной мыльный раствор с содой

Более нежный способ подходит для молодых деревьев, чувствительных сортов и декоративных культур. Рецепт приготовления средства для обработки деревьев:

100 г хозяйственного мыла;

4 столовые ложки соды;

10 л горячей воды.

Раствор размягчает наросты, после чего мох легко снимается щеткой.

Обработка полезными биопрепаратами

Если вам нужно экологическое средство, можно использовать биофунгициды, например, на основе триходермы или полезных бактерий. Они угнетают патогены и создают здоровую микрофлору на коре, с которой моху сложно закрепиться.

Как подготовить дерево к очистке

Перед обработкой важно правильно подготовить ствол:

удалить сухой мох деревянной или пластиковой щеткой;

не использовать металл, чтобы не повредить кору;

провести процедуру в сухую безветренную погоду;

использовать перчатки и защитные очки.

После очистки обязательно нанесите защитное средство, чтобы мох не вернулся. Чтобы стволы оставались чистыми всегда, соблюдайте несколько правил: