На полках украинских магазинов появилась соль, которая "уничтожает" консервацию: на что обратить внимание

Какую соль нельзя использовать для консервации / © unsplash.com

Реклама

В программе “Сніданок з 1+1” выяснили, что главная причина провала многих консерваций — не в рецептах и не в банках, а в соли, которую хозяйки массово покупают в супермаркетах. Речь идет прежде всего об импортной, преимущественно турецкой соль, в состав которой входит добавка Е536 (ферроцианид калия). Это так называемый антислеживающий вещество, которое предотвращает слипание соли, но в процессе консервации оно вредит.

Биохимикиня Ольга Гуренко объясняет, что такие примеси разрушают естественные процессы ферментации. Как результат — вместо аппетитных хрустящих огурцов или ароматной квашеной капусты хозяйки получают скользкую субстанцию, а консервации начинают бродить и даже взрываются. К тому же овощи плеснут, теряют хрусткость и привлекательность.

Какую соль безопасно использовать для домашних заготовок.

Только натуральную: каменную или морскую, без примесей, желательно крупного помола. В составе должен быть указан только натрий хлорид (NaCl), без упоминания Е536, Е535 или Е538. Йодированная соль тоже не подходит, ведь йод тормозит процессы брожения.

Почему же так мало украинской соли на полках

Хотя Украина имеет собственные месторождения, например, во Львовской области, в магазинах в основном представлена турецкая соль. Причины — в более простой логистике, более низкой цене импорта и несовершенной маркировке. Большинство покупателей просто выбирают привлекательную упаковку, не вчитываясь в состав.

Реклама

Соль — это не просто обыденная приправа. Ее качество и состав напрямую влияют на безопасность и вкус домашних запасов на зиму.